XV de France : Baille pourrait être opéré, Danty souffre d'une fracture du plancher orbital

Le XV de France n'en sort pas indemne. Ce samedi soir, les Bleus ont pourtant battu l'Afrique du Sud (30-26), dans le cadre de sa tournée d'automne. Mais plusieurs joueurs rejoignent l'infirmerie. Tout d'abord, c'est le cas du pilier gauche Cyril Baille. Ce dernier est sorti en boitant à la 33eme minute de jeu. Selon son sélectionneur national, Fabien Galthié, qui s'est exprimé à ce sujet lors de la traditionnelle conférence de presse d'après-match, Baille souffrirait d'"une hernie inguinale" et pourrait subir "peut-être une opération ce soir", comme relevé par l'AFP. En ce qui concerne le centre Jonathan Danty, le diagnostic a été posé. En effet, le joueur souffre d'une fracture du plancher orbital. Une blessure intervenue dès la 13eme minute de jeu, lorsque l'actuel pensionnaire du club de La Rochelle a été victime d'un violent déblayage, au niveau de la tête, du troisième ligne sud-africain Pieter-Steph du Toit.

Des forfaits annoncés pour le Japon

Resté ensuite allongé sur la pelouse, Danty s'était tenu le visage avant de devoir sortir du terrain et quitter prématurément ses partenaires. A son sujet, Galthié a déclaré : "C'est clairement une fracture du plancher orbital (ndlr : l'os sur lequel est posé l'œil)." Enfin, un troisième joueur est également blessé. Il s'agit du deuxième ligne Thibaud Flament. Ce dernier est sorti à la 32eme minute de jeu, dans le cadre du protocole commotion. Et, toujours selon Fabien Galthié, Flament "n'a pas répondu au test, et n'a pas pu revenir". Ces trois joueurs sont d'ores et déjà contraints de déclarer forfait pour la rencontre prévue contre le Japon, le dimanche 20 novembre prochain, du côté du Stadium de Toulouse. Une rencontre que devrait également manquer le demi de mêlée Antoine Dupont, qui a lui aussi dû quitter prématurément ses partenaires, ce samedi soir, mais, cette fois, en raison d'un carton rouge. Une expulsion qui devrait entraîner une suspension.