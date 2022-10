XV de France : Baille et 13 autres joueurs convoqués pour préparer l'Australie

Deux nouveaux dans le groupe France

Le groupe français se renforce de plusieurs éléments avant le début de la tournée d'automne. En effet, à une semaine de défier l'Australie au Stade de France, le 5 novembre (21h),Après avoir pour la plupart disputé la 9eme journée de Top 14 ce week-end, ces derniers sont désormais attendus prochainement au CNR. Pour sa part, après avoir fait son retour à la compétition samedi soir avec Toulouse, lors de la défaite des Rouge et Noir à Bayonne (26-22),Comme Romain Ntamack, également en manque de temps de jeu, le pilier gauche des Bleus est un élément bien trop essentiel aux yeux du sélectionneur français pour s'en passer.De son côté,à quelques jours d'un premier gros test face aux Wallabies. Parmi les autres joueurs appelés « au titre de la convention entre la FFR et la LNR », on retrouve notamment le Clermontois Alivereti Raka ou encore le Castrais Louis Le Brun, déjà convoqué lors de la dernière tournée d'été au Japon. A noter, que, la sensation paloise de ce début de saison en Top 14, qui feront donc leurs premiers pas avec le groupe France.Cyril Baille (Toulouse, pilier gauche), Alexandre Bécognée (Montpellier, 3eme ligne), Dylan Cretin (Lyon, 3eme ligne), Killian Geraci (Lyon, 2eme ligne), Jordan Joseph (Pau, 3eme ligne), Florent Vanverberghe (Castres, 2eme ligne), Anthony Bouthier (Montpellier, arrière), Baptiste Couilloud (Lyon, demi de mêlée), Jonathan Danty (La Rochelle, centre), Ethan Dumortier (Lyon, centre ou ailier), Dimitri Delibes (Toulouse, ailier), Emilien Gailleton (Pau, centre), Louis Le Brun (Castres, centre) et Alivereti Raka (Clermont, ailier)