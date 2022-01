XV de France : Avec les vainqueurs des All Blacks, Vakatawa, Le Roux et quelques nouveaux ?

Avec les héros du 20 novembre dernier, quelques revenants et des nouveaux ? A en croire les informations de nos confrères toujours bien informés de RMC Sport, ce lundi à la veille pour Fabien Galthié de lever le voile sur sa liste des 42 joueurs retenus pour le prochain Tournoi des 6 Nations, du 5 février au 19 mars prochain, le sélectionneur du XV de France devrait miser sur la continuité et maintenir sa confiance aux vainqueurs de la Nouvelle-Zélande (40-25), sur la pelouse du Stade de France le 20 novembre dernier dans le cadre de la tournée d'automne. A l'exception de l'habituel capitaine des Bleus Charles Ollivon, toujours convalescent, tous les joueurs présents lors de cet exploit historique face aux All Blacks devraient être reconduits pour le Tournoi. Y compris Antoine Dupont, même si ce dernier n'a fait son grand retour à l'entraînement que lundi après trois semaines d'absence pour soigner un problème au genou droit. Le Toulousain devrait avoir le Lyonnais Baptiste Couilloud comme doublure.

Première pour Tanga et (ou) Favre ?

Matthieu Jalibert, blessé dimanche à une cuisse en Champions Cup mais qui sera finalement absent deux semaines uniquement, devrait sauf surprise figurer lui aussi parmi les 42 noms, puis les 23 définitifs pour la compétition, même s'il pourrait manquer les premiers jours du rassemblement. Et si Galthié devrait miser sur Couilloud pour seconder Dupont, Maxime Lucu devrait lui être chargé d'épauler Jalibert dans le rôle d'ouvreur. L'annonce de Galthié mardi devrait également marquer le retour de deux joueurs qui n'ont plus été convoqués depuis la défaite de mars dernier contre l'Ecosse (27-23à, à savoir Virimi Vakatawa et Bernard Le Roux. Toujours selon RMC Sport, les noms de quelques nouveaux devraient également être à l'honneur mardi au moment pour le sélectionneur français de dévoiler les 42 retenus. Le troisième ligne du Racing 92 Yoan Tanga et l'ailier rochelais Jules Favre feraient partie des joueurs pressentis pour vivre leur baptême du feu avec les Bleus.