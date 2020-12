XV de France : Aucun retour en sélection dans les envies de Sébastien Vahaamahina

Sébastien Vahaamahina n’a pas changé d’opinion. Alors que le deuxième-ligne clermontois a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale il y a un an, sur une expulsion en quart de finale de la Coupe du Monde, le natif de Nouméa s’est longuement exprimé dans les colonnes du magazine Midi Olympique et confirme ne pas avoir le moindre regret concernant cette décision. « Je ne me suis jamais senti aussi bien, aussi libre, aussi libéré. Prendre cette décision n’a pas été simple, elle a été mûrement réfléchie. Longuement. Très longuement, a confié Sébastien Vahaamahina. L’objectif, c’était d’être plus investi au sein de mon club, passer beaucoup plus de temps avec ma famille et prendre le temps de réfléchir et anticiper mon après-carrière. Aujourd’hui, je suis en passe d’atteindre ces objectifs. » Assurant ne pas avoir été contacté « directement » par Fabien Galthié, le joueur aux 46 sélections assure trouve « très respectueux de leur part » le fait que le staff tricolore n’ait pas tenté de le faire changer d’avis.

Vahaamahina : « Aucun regret à ne pas être avec eux »

Ayant échangé avec Laurent Labit peu après la Coupe du Monde, Sébastien Vahaamahina a pu converser avec Karim Ghezal, co-entraîneur en charge de la conquête, récemment intervenu auprès de l’effectif clermontois. Dans une récente interview à Midi Olympique, Olivier Magne a confié son souhait de voir le natif de Nouméa revenir sur sa décision mais ce dernier a répondu du tac-au-tac. « C’est gentil de sa part. Je suis très flatté surtout venant d’un ancien joueur comme lui, ajoute Sébastien Vahaamahina. Mais je ne changerais pas d’avis, je ne reviendrai pas avec les Bleus. » Alors que les Bleus retrouvent de leur superbe, les récentes performances ne sont pas une source de regret pour le deuxième-ligne de l’ASM. « J’ai du plaisir à suivre cette équipe, mais aucun regret à ne pas être avec eux, confie-t-il. Vraiment aucun. Je suis trop bien chez mois avec ma famille. » Quant à la perspective d’une Coupe du Monde à domicile, s’il assure comprendre « que cela puisse faire rêver », Sébastien Vahaamahina ajoute ne pas avoir « baigné dans cette culture » à son arrivée en métropole même si, après avoir découvert le rugby professionnel, « l’équipe de France était devenue un objectif ». Désormais, pour le joueur de 29 ans, les priorités sont ailleurs.