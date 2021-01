XV de France : Atonio, Gros et Rebbadj forfait, Aldegheri, Paiva et Lavault appelés

Aldegheri, Paiva et Lavault en renfort



ℹ️ @a_wingi, @JBaptisteGros et Swan Rebbadj doivent déclarer forfait pour la convocation en équipe de France du 25 janvier. Ils sont remplacés dans le groupe par @AldegheriDorian, Thierry Paiva et @ThomasLavault. #XVdeFrance #NeFaisonsXV

— France Rugby (@FranceRugby) January 25, 2021

En attendant les informations officielles concernant Virimi Vakatawa, probablement contraint de manquer la totalité du Tournoi des 6 Nations (sauf une rééducation éclair pourrait lui permettre de disputer le dernier ou les deux derniers matchs), les nouvelles en provenance du XV de France ne sont pas très bonnes. En marge de la première journée de stage des Bleus à Nice pour préparer le premier match du Tournoi, samedi 6 février prochain (15h15) à Rome contre l'Italie,(1 sélection), capable également d'évoluer en troisième ligne. Les noms des trois remplaçants appelés en renfort par le sélectionneur français ne se sont pas fait attendre. Et ils n'ont rien de surprenant.Au même titre que le Montpelliérain Arthur Vincent devrait logiquement suppléer Vakatawa aux côtés de Gaël Fickou,Ainsi, le pilier droit de ToulouseAvec peut-être leur baptême du feu en perspective pour le jeune pilier de Bordeaux-Bègles de 25 ans et le deuxième ligne de La Rochelle, plus jeune encore que Paiva (Lavault a 21 ans), qui n'affichent toujours à ce jour aucune sélection. Ce qui n'a pas empêché l'un des deux de déjà s'illustrer avec le maillot bleu sur le dos. Il y a trois ans, Lavault avait ainsi été sacré champion du monde U20 avec les Bleuets. Cette année-là (2018), le natif de Thouars avait également reporté le Tournoi des 6 Nations de la catégorie. Avant peut-être d'en faire de même avec les A ?