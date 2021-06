XV de France : Argentine, Géorgie et Nouvelle-Zélande au programme de la tournée d'automne

🇦🇷➡️🇬🇪➡️🇳🇿

L'Argentine au @StadeFrance, la Géorgie au @MatmutAtl puis le choc face aux @AllBlacks ! Voici le programme des Bleus pour la Tournée d'Automne 2021 🇫🇷



Restez connectés la billetterie ouvre bientôt 😉⏳ #XVdeFrance #NeFaisonsXV



Une répétition générale pour conclure la tournée

La Fédération Française de rugby (FFR) a mis fin au mystère. Après avoir fuité au début du mois de mai dernier, le programme de la prochaine tournée automnale du XV de France a été officialisé ce mercredi par la FFR. Alors que les joueurs de Fabien Galthié feront le déplacement en Australie cet été, dans des conditions sanitaires assez particulières, ce sont trois rencontres que les Bleus disputeront sur leur sol les 6, 14 et 20 novembre prochain. Pour démarrer, le XV de France recevra sur la pelouse du Stade de France l’Argentine, qui reste sur une victoire de prestige face aux All Blacks à l’occasion du dernier Rugby Championship. Une rencontre qui intervient alors que les Bleus n’ont pas pu faire leur tournée estivale en Argentine l’an passé. Dans la foulée, pour respecter la volonté de World Rugby de voir les plus grandes nations mondiales affronter des adversaires moins huppés lors des fenêtres internationale, les Bleus affronteront une formation du « Tier 2 ».En effet, pour sa première sur la pelouse du Matmut Atlantique de Bordeaux, le XV de France affrontera la Géorgie pour la deuxième fois de son histoire. Une rencontre qui intervient quatorze ans après le premier duel entre les deux formations et une nette victoire des Bleus (64-7) à Marseille dans le cadre de la phase de poules de la Coupe du Monde 2007. Enfin, pour conclure cette tournée, les joueurs de Fabien Galthié auront l’occasion de donner rendez-vous. En effet, à un peu moins de deux ans du match d’ouverture de la Coupe du Monde 2023, c’est la Nouvelle-Zélande qui sera l’adversaire des Bleus au Stade de France pour le troisième et dernier match de cette tournée. Pour ces trois rencontres, la Fédération Française de rugby entend ouvrir la billetterie grand public à compter du 15 juin prochain et espère pouvoir faire jouer le XV de France à guichets fermés.