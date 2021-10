XV de France : Annonce du nouveau capitaine repoussée à ce lundi

Il faudra attendre quelques heures de plus pour connaître le successeur de Charles Ollivon. Victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche en juin dernier, le capitaine du XV de France depuis l’arrivée de Fabien Galthié à la tête de la sélection va transmettre sa charge à son successeur en amont de la tournée de novembre, qui verra les Bleus affronter l’Argentine, la Géorgie puis la Nouvelle-Zélande. Une annonce que le staff tricolore avait dans un premier temps annoncé pour ce dimanche mais, afin d’avoir le groupe des 42 joueurs au complet pour l’événement, la transmission du brassard a été retardée à ce lundi. En effet, pas moins de six joueurs évoluant à La Rochelle ou à Toulon ne pouvaient pas être au Centre National du Rugby ce dimanche en raison de l’affiche de clôture de la 8eme journée du Top 14 opposant les Maritimes aux Varois.

Dupont finalement élu ?

A l’occasion de l’annonce du groupe de 42 joueurs, Fabien Galthié a réduit la liste des prétendants au capitanat à seulement cinq joueurs. Déjà capitaine lors de la tournée en Australie cet été, Anthony Jelonch est dans la course tout comme Julien Marchand, Grégory Alldritt, Antoine Dupont et Gaël Fickou. « Ils se sont détachés en étant à nos yeux complètement représentatifs de nos critères de leadership », avait confié face à la presse le sélectionneur du XV de France. Toutefois, selon les informations du quotidien L’Equipe, l’ancien demi de mêlée international aurait fixé sa préférence et Antoine Dupont serait finalement l’heureux élu. En grande forme sous les couleurs du Stade Toulousain depuis le début de la saison, notamment ce samedi lors de la démonstration de force lors du derby face à Castres, le demi de mêlée des Rouge-et-Noir a enfilé le costume de capitaine de son club ce week-end et pourrait finalement récidiver, cette fois sous les couleurs du XV de France.