XV de France : Alldritt forfait, Woki le remplace

Woki appelé pour remplacer Alldritt



🔁 Le 3e ligne du @staderochelais @GregAlldritt est malheureusement forfait en vue de la préparation du premier match du @SixNationsRugby 2021 face à l’Italie. Il est remplacé par @cameronwoki (@UBBrugby) #XVdeFrance #NeFaisonsXV

— France Rugby (@FranceRugby) January 21, 2021

A deux semaines du coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations, Fabien Galthié s'en serait bien passé.Jeudi, la Fédération française de rugby a annoncé dans l'après-midi que le troisième ligne rochelais qui figurait naturellement parmi les 37 joueurs retenus par le sélectionneur français pour préparer ce Tournoi 2021 et, en premier lieu, la première sortie du XV de France, le 6 février à Rome contre l'Italie, manquerait finalement à l'appel. La FFR n'a pas dévoilé la nature du mal qui avait obligé le joueur aux 18 sélections sous le maillot des Bleus à jeter l'éponge. Alldriit est « forfait pour la sélection des 37 joueurs en vue de la préparation du premier match du Tournoi des 6 Nations 2021 », s'est contentée d'annoncer l'instance.Elle a toutefois précisé que le Maritime devenu un titulaire indiscutable en troisième ligne aux côtés de Charles Ollivon et François Cros, eux aussi indéboulonnables depuis que l'ancien manager de Toulouse a pris les rennes,, pensionnaire de Bordeaux-Bègles et déjà rodé aux joutes de la sélection (4 sélections) en dépit de son jeune âge. Woki figurait notamment dans l'équipe bis qui n'avait cédé qu'après prolongation (22-19) face à l'Angleterre en finale de l'Autumn Nations Cup le mois dernier. Le joueur de l'UBB, comme les 36 autres convoqués, mettra le cap sur Nice lundi prochain pour le début de la préparation des Bleus. Lui qui pensait la suivre de loin initialement.Anthony Bouthier, Brice Dulin, Thomas Ramos – Damian Penaud, Donovan Taofifenua, Teddy Thomas, Gabin Villière – Julien Delbouis, Gaël Fickou, Virimi Vakatawa, Arthur Vincent – Louis Carbonel, Jalibert – Baptiste Couilloud, Antoine Dupont, Baptiste Serin – Grégory Alldritt, Dylan Cretin, François Cros, Anthony Jelonch, Charles Ollivon, Selevasio Tolofua – Killian Geraci, Bernard Le Roux, Baptiste Pesenti, Swan Rebbadj, Romain Taofifenua, Paul Willemse – Uini Atonio, Cyril Baille, Pierre Bourgarit, Camille Chat, Georges-Henri Colombe, Jean-Baptiste Gros, Mohamed Haouas, Hassane Kolingar, Julien Marchand