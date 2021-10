XV de France : Accord entre la FFR et la LNR concernant la mise à disposition des internationaux

La FFR et la LNR annoncent la signature d’un accord se traduisant par un nouvel avenant à la convention FFR-LNR pour la saison 2021-2022, couvrant l’Autumn Nations Cup 2021 et le Tournoi des Six Nations 2022.

Il n’y aura pas de bataille concernant la mise à disposition des internationaux. Alors que le XV de France doit défier l’Argentine, la Géorgie puis la Nouvelle-Zélande dans le cadre des Autumn Nations Series en novembre prochain, la Fédération Française de rugby (FFR) et la Ligue Nationale de rugby (LNR) ont officialisé un nouvel accord afin de permettre à la sélection de se préparer avec sérénité. Des conditions qui « s’inscrivent dans la continuité de celles mises en place en 2020-2021 destinées à placer le XV de France dans les meilleures conditions possibles lors des différentes échéances internationales de la saison », selon le communiqué commun publié par la FFR et la LNR. Pour les test-matchs de novembre, la période de mise à disposition sera de quatre semaines, dont deux dédiées à la préparation en amont du match face à l’Argentine. Concernant le Tournoi des 6 Nations, cette période sera de huit semaines avec, là-aussi, les deux premières consacrées à la préparation.Ce nouvel accord confirme que Fabien Galthié et son staff pourront compter jusqu’à 42 joueurs pour chaque rassemblement. Un groupe qui sera réduit à 28 membres le mercredi précédant la rencontre avec les joueurs libérés qui retrouveront leur club dès le jeudi matin afin de participer aux matchs du week-end. Un minimum de cinq clubs devront être représentés par un nombre de joueurs compris entre un et trois. « Cette disposition vise à ce que ce groupe élargi soit réparti entre le plus grand nombre de clubs, dans le même esprit que l’accord passé la saison dernière », précisent la FFR et la LNR. Pour ce qui est des deux week-ends durant lequel il n’y aura pas de match du Tournoi des 6 Nations, le staff du XV de France aura l’opportunité de désigner 23 joueurs « protégés » qui ne pourront pas prendre part aux rencontres de leurs clubs dans le cadre des 18eme et 20eme journées du Top 14. A cela s’ajoute un volet financier avec « un intéressement financier de la LNR aux résultats sportifs du XV de France dans le Tournoi des Six Nations ».