XV de France : 2020, une année pleine de promesses

2020 devait marquer un nouveau départ pour le XV de France. Après l’échec de Jacques Brunel et un quart de finale de Coupe du Monde perdu contre le pays de Galles (20-19), les Bleus, emmenés par Fabien Galthié, ont montré du caractère. Et surtout du talent grâce auquel ils ont enchaîné les victoires, l’objectif fixé par leur nouveau sélectionneur, dès le début de l’année. Coup sur coup, l’Angleterre, l’Italie même si ce n’est pas une surprise, et le pays de Galles se sont cassé les dents sur un groupe tricolore soudé et plus déterminé que jamais dans sa quête de replacer le coq au sommet du rugby mondial. Une défaite en Écosse (28-17) aura néanmoins privé le capitaine Charles Ollivon et ses coéquipiers du titre, en raison d’un goal-average favorisant l’Angleterre. Un revers mais pas un coup d’arrêt. La pandémie n’a pas coupé les Bleus dans leur élan.

Galthié ne pouvait pas mieux débuter

Les joueurs de Fabien Galthié ont affiché une forme étincelante lors de l’Autumn Nations Cup en terminant à la première place de leur poule. Encore une fois, l’Angleterre a gâché la fête en prenant le dessus sur les Bleus en finale, au terme des prolongations (22-19). Cependant, le second groupe tricolore appelé en raison de la règle des trois feuilles de match n’a pas démérité, à l’image d’Anthony Jelonch, Gabin Villière ou Cameron Woki. Sans oublier le retour fracassant de Brice Dulin à l’arrière, trois ans après sa dernière sélection. Sur un point comptable, le XV de France peut se satisfaire d’avoir remporté 7 de ses 9 matches de l’année (sans compter la victoire par forfait contre les Fijdi) et d’être remonté à la 4e place du classement World Rugby, soit un bon de trois rangs depuis janvier. Fabien Galthié, lui, dispose d’un groupe élargi dans lequel chacun a montré des qualités, de quoi espérer des prochaines années remplies de succès.