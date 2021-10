XV de France : 14 joueurs convoqués, Haouas et Villière de retour

Du neuf pour le XV de France. Ce dimanche, via son site internet officiel, la Fédération française de rugby (FFR) a officialisé le nom des quatorze joueurs convoqués et amenés à rejoindre, dès ce dimanche soir, les 28 autres membres du groupe des Bleus, qui se trouvent du côté de Marcoussis. Parmi les heureux élus, on note quelques retours. Comment ne pas citer le pilier Mohamed Haouas (Montpellier), ou bien encore l'ailier Gabin Villière (Toulon). D'autres joueurs plus habitués à être appelés font également partie de cette liste. On retrouve le deuxième ligne Bernard Le Roux (Racing 92), l'arrière Brice Dulin (La Rochelle), sans oublier non plus l'ailier Vincent Rattez (Montpellier).

Houkpatin écarté

Dans le cadre du partenariat qui existe entre la Fédération française de rugby (FFR) et la Ligue nationale de rugby (LNR), quatorze joueurs parmi les 42 convoqués ont été libérés afin d'être mis à disposition de leur club respectif. C'est ainsi que Wilfrid Hounkpatin (Castres), Florian Verhaeghe (Montpellier), ou bien encore Aymeric Luc (Toulon) ont été écartés. D'un point de vue numérique, ils sont remplacés par le troisième ligne Alexandre Bécognée (Montpellier), ainsi que par Villière et Haouas. L'ensemble de ce groupe du XV de France doit préparer, dans le cadre d'une tournée d'automne, les trois test-matchs prévus au programme, durant ce mois de novembre qui s'apprête à débuter. Et la première de ces fameuses rencontres aura lieu, contre la sélection de l'Argentine, pas plus tard que le samedi 6 novembre prochain, du côté du Stade de France. Viendront ensuite les duels contre la Géorgie à Bordeaux, le 14, puis, le 20, contre la Nouvelle-Zélande, encore au Stade de France.



La liste des quatorze joueurs convoqués en équipe de France

Alexandre Bécognée (Montpellier, 1 sélection), Ibrahim Diallo (Racing 92, 1 sélection), Killian Geraci (Lyon, 3 sélections), Mohamed Haouas (Montpellier, 12 sélections), Bernard Le Roux (Racing 92, 47 sélections), Thierry Paiva (Bordeaux-Bègles, 0 sélection), Florent Vanverberghe (Castres, 0 sélection), Romain Buros (Bordeaux-Bègles, 0 sélection), Brice Dulin (La Rochelle, 36 sélections), Antoine Hastoy (Pau, 1 sélection), Vincent Rattez (Montpellier, 8 sélections), Donovan Taofifenua (Racing 92, 0 sélection), Tani Vili (Clermont, 0 sélection), Gabin Villière (Toulon, 7 sélections)