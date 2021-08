XIII : Le match des Dragons Catalans reporté

🐺 𝚆𝚘𝚕𝚟𝚎𝚜 𝚟𝚜 𝙳𝚛𝚊𝚐𝚘𝚗𝚜 🐲

Les Dragons Catalans ne se sont pas envolés pour l'Angleterre ce jeudi. Censée disputer la 20eme journée de Super League anglaise de rugby à 13 au Halliwell Jones Stadium de Warrington à 20h45 (heure française), la franchise tricolore a dénombré plusieurs cas positifs au Covid-19. Quatre précisément. Dans leur communiqué de presse, les Dragons informent que trois membres de l'effectif ont notamment été testés positifs ce matin avant de prendre l'avion. L'identité des joueurs affectés n'a pas été communiquée.Ce report marque un coup d'arrêt à l'excellente dynamique des Sang et Or qui n'ont perdu qu'une seule de leur quatorze dernières rencontres de championnat. Néanmoins, Warrington n'a pas spécialement réussi aux Français cette saison, déjà battus à deux reprises par cet adversaire le printemps dernier. Les Wolves sont venus s'imposer à Gilbert-Brutus le 24 avril (8-24) à l'occasion de la 4eme levée puis le 7 mai en Cup (6-16). La bête noire des Dragons Catalans occupe la 3eme place du classement avec 23 points, soit neuf de retard sur les leaders de la Super League.Alors que la saison régulière doit s'achever le week-end du 10 au 12 septembre, le calendrier sera chargé pour toutes les équipes. Une réorganisation pourrait avoir lieu car toutes les écuries ont au moins deux matches en retard à rattraper, à l'exception de Wigan qui n'en a qu'un de moins sur son programme. Au vu de la situation sanitaire préoccupante tant sur le vieux-continent qu'à l'autre bout du monde, le report de la Coupe du Monde 2021, initialement prévue à partir du mois d'octobre en Angleterre, prend tout son sens. Pour rappel, en rugby à XV, un doute plane sur la tenue de la rencontre de Rugby Championship entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, le samedi 28 août à Perth.