World Rugby : Une lettre ouverte contre les remplacements trop tactiques

World Rugby est appelé à faire des changements. Alors que les entraîneurs utilisent toujours plus les remplacements en cours de match à des fins tactiques, Fabien Galthié n’hésitant pas à appeler les joueurs prenant place sur le banc les « finisseurs », une lettre ouverte a été envoyée au président de la fédération internationale Bill Beaumont par plusieurs anciens joueurs mais également des entraîneurs britanniques. Ils demandent la remise à plat des règles liées aux remplacement, justifiant leurs demandes par le fait que « le rugby est devenu trop dangereux » et en s’appuyant sur des déclarations passées du patron de World Rugby. « En janvier 2020, il s'est dit préoccupé par le fait que ‘le rugby était devenu un jeu pour les grands’ et a soutenu une loi d'essai selon laquelle les joueurs ne pourraient être remplacés que s'ils étaient blessés », déclarent les signataires de cette lettre ouverte.

Moins de changements mais uniquement sur blessure

Parmi eux, on retrouve l’ancien capitaine du pays de Galles Sam Warburton qui assure que, si aucune évolution notable est faite, « quelqu’un va mourir sur le terrain devant les caméras ». Et, afin de changer les choses, cette lettre ouverte met sur la table une règle simple selon laquelle un joueur titulaire ne pourrait être remplacé qu’à la seule condition qu’il soit blessé. De plus, seuls quatre des huit joueurs présents sur le banc de touche pourraient entrer en jeu. « Plus de la moitié de l'équipe peut être changée, certains joueurs savent qu'ils vont sortir et privilégient la puissance à la vitesse, causant aussi de plus gros chocs entre des joueurs frais et d'autres fatigués », précisent les personnalités ayant pris part à cette initiative. Selon eux, mettre en place les modifications règlementaires proposées permettraient au rugby de moins se baser sur la vitesse mais plus sur le physique, réduisant ainsi les risques. Reste maintenant à voir quelle sera la réponse de World Rugby.