World Rugby : Une fenêtre internationale de six semaines cet automne

On y voit un peu plus clair dans le casse-tête du calendrier international de la saison 2020-21 ! Ce mercredi, le comité exécutif de World Rugby a dévoilé ses recommandations pour les matchs internationaux de cet automne, bouleversés par la pandémie de coronavirus. « Au vu de l’importance d’obtenir un compromis équilibré et satisfaisant entre toutes les parties prenantes, une fenêtre internationale temporaire a été recommandée entre le 24 octobre et le 5 décembre. Dans l'hémisphère Nord, cette fenêtre permettra que soient joués les matchs reportés du Tournoi masculin et féminin des Six Nations fin octobre (dix matchs au total, ndlr), d'avoir un week-end de repos le 7 novembre, puis d'établir un programme de matchs internationaux impliquant les Six Nations et des équipes invitées accueillies en Europe du 14 novembre au 5 décembre. Les restrictions liées au COVID-19 continuant d'avoir un impact sur les déplacements au sein et en direction des fédérations de l'Hémisphère Sud, le Rugby Championship 2020 sera intégralement organisé, à titre exceptionnel, dans un seul et même pays sur une période réduite de six semaines entre le 7 novembre et le 12 décembre. Des mesures spéciales seront mises en œuvre pour prendre en compte d'éventuelles périodes de quarantaine imposées par le gouvernement avant le début de la compétition », fait savoir World Rugby. La France ne pourra donc pas affronter l'Australie ni l'Afrique du Sud, comme prévu, lors de cette Tournée d'automne.

La mise à disposition des joueurs étudiée le 30 juillet

Selon les dernières rumeurs, confirmées par ces recommandations de World Rugby, le Rugby Championship ne devrait se dérouler qu’en Nouvelle-Zélande, et le match France – Irlande, reporté en mars dernier, se jouerait le 31 octobre au Stade de France. World Rugby a précisé également que les Fédérations et les propriétaires de compétitions internationales annonceront le programme complet des matchs en temps voulu, et que la modification provisoire du Règlement 9 (qui concerne la mise à disposition des joueurs) sera étudiée lors d’une visio-conférence le 30 juillet.