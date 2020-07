World Rugby : L'instance conteste l'appel des joueurs du Pacifique

Communiqué de World Rugby :



"World Rugby réfute fermement les affirmations non fondées et erronées formulées par la Pacific Rugby Players Welfare et son président Dan Leo concernant le déroulement du vote lors du récent processus électoral de la fédération internationale, ainsi que d'autres questions de gouvernance. World Rugby est parfaitement satisfait que l'élection de 2020 du président ait été tenue dans le respect d'un processus rigoureux et que Sir Bill Beaumont ait été élu de manière juste et appropriée. World Rugby est un ardent défenseur des bonnes pratiques pour les structures de gouvernance dans le sport, comme en témoigne le rapport récemment publié par l'ASOIF sur la gouvernance dans le sport qui a examiné de manière indépendante la gouvernance de World Rugby et classé World Rugby parmi les fédérations les plus performantes en la matière.



Illustrant cet engagement, World Rugby revoie en permanence ses structures de prise de décision et entreprend actuellement un examen de sa gouvernance avec un groupe de travail sous la présidence indépendante de Sir Hugh Robertson dans lequel siègent des représentants de joueurs nommés par l'Association des joueurs internationaux (International Rugby Players). L'étendue de cette étude comprend l'examen des critères d'exigences de compétence et d'honorabilité pour les membres élus. Par ailleurs, World Rugby ne reconnaît que l'International Rugby Players en tant qu'organisme représentatif mondial des joueurs. Au sein de ses structures, les joueurs des îles du Pacifique sont représentés via la Pacific Rugby Players."