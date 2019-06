World Rugby: Le projet de Ligue mondiale abandonné

Il faut croire que l'avertissement lancé en début de semaine auprès de nos confrères du Figaro par Brett Gosper, le Directeur exécutif de World Rugby, n'aura pas été entendu : la Fédération internationale de rugby annonce ce mercredi que son projet de Ligue des nations, à l'origine d'une importante levée de boucliers lors de son apparition, est aujourd'hui abandonné. Faute d'avoir pu réunir l'accord d'une majorité de fédérations en faveur de cette nouvelle compétition.

Cette défunte Ligue des nations devait intégrer dans un même cadre les grands tournois internationaux et leurs participants, notamment le Tournoi des 6 Nations et le Rugby Championship, soit un total de 12 nations majeures, auxquelles se seraient ajoutés les Etats-Unis et le Japon. Avec la perspective d'une première édition à l'horizon 2020. Un projet qui promettait l'assurance de voir s'affronter toutes ces équipes au moins une fois chaque année, avant de se prolonger sur un format de demi-finales pour les 4 meilleures nations, puis une grande finale. Il ne verra donc pas le jour. Dans son communiqué, World Rugby souligne le "manque de consensus sur les questions clés, notamment le calendrier et le format de promotion/relégation, ce qui ne laissait pas d’autres alternatives que d’arrêter ce projet."