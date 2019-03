World Rugby: Le patron Bill Beaumont convoque une réunion sur la Ligue mondiale

Face à la levée de boucliers et au tollé, provoqué par les fuites sur le projet de Ligue mondiale fermée qui, dès la saison prochaine, serait susceptible de tenir à l'écart notamment les nations du Pacifique (Fidji, Tonga, Samoa), Bill Beaumont, le président de World Rugby, la Fédération internationale de rugby, annonce ce dimanche dans un communiqué la convocation d'une réunion. La menace d'un boycott de la prochaine Coupe du monde au Japon (20 septembre-2 novembre), brandie par les joueurs îliens, a semble-t-il eu son effet...

"À la lumière des spéculations et des commentaires incessants, je convoque une réunion des présidents et chefs de la direction des fédérations du Tiers 1, des Fidji et du Japon et les représentants des joueurs à Dublin, dans le courant du mois pour examiner la voie à suivre pour l'instauration d'une compétition internationale." L'ancien international anglais se veut formel : "Aucune décision n’a été prise. Il s’agit d’un processus continu et complexe auquel participent de nombreux intervenants, dont certains ont des points de vue différents. Ce n’est qu’en collaborant dans l’intérêt du jeu mondial que nous parviendrons à quelque chose de vraiment percutant dans ce domaine important pour la croissance mondiale future du rugby. J’attends avec impatience un débat constructif avec mes collègues et des résultats productifs."