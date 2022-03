World Rugby : La Russie et la Biélorussie suspendues

World Rugby confirms sporting sanctions for Russia and Belarus:

1. Suspension of Russia & Belarus from international & cross border rugby

2. Suspension of Russia from World Rugby membership

(Belarus is not a World Rugby member)

Effective immediately https://t.co/l3xRNgsMQa

— World Rugby Media (@worldrugbymedia) February 28, 2022

"Suspension totale et immédiate"

La Russie était encore engagée dans les qualifications pour le Mondial

Le rugby a également décidé de sévir. En effet, ce mardi,de toute participation à des compétitions internationales de rugby et ce, "jusqu'à nouvel ordre". Des sanctions "complètes et immédiates" décidées par l'instance dirigeante mondiale, suite à la guerre en Ukraine.Dans le communiqué officialisant cette nouvelle, il est indiqué : "World Rugby réitère sa condamnation de l’invasion agressive de l’Ukraine par la Russie et de la facilitation de cette action par la Biélorussie. La famille mondiale du rugby est unie dans sa solidarité avec toutes les personnes touchées par ces événements profondément troublants et se joint à la communauté mondiale pour appeler au rétablissement de la paix. Le Comité exécutif de World Rugby a décidé aujourd’hui de prendre immédiatement des mesures supplémentaires pour protéger la famille du rugby et prendre une position ferme contre le conflit, conformément aux recommandations du Comité International Olympique (CIO) :et de rugby de club transfrontalier jusqu’à nouvel ordre. La suspension totale et immédiate de la Fédération russe de rugby de l’adhésion à World Rugby jusqu’à nouvel ordre. La décision a été prise en gardant à cœur les intérêts des valeurs de solidarité, d’intégrité et de respect du rugby. World Rugby reste également en contact avec ses collègues de la Fédération ukrainienne de rugby et s’est engagé à soutenir pleinement la communauté du rugby dans le pays."La Russie était encore engagée dans le tout dernier tour des qualifications, en Europe, pour la Coupe du Monde 2023. Cinquièmes, les Russes, qualifiés en 2011 mais également en 2019, avaient encore trois rencontres à disputer, en sachant que seuls les deux premiers se qualifient directement.Mais aucune de ces rencontres n'aura donc lieu. Ce que va entraîner cette suspension sur ces qualifications n'est pas encore connu.