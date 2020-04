La polémique était visiblement devenue bien trop forte. Ratu Vilikesa Bulewa Francis Kean, le président de la Fédération fidjienne de rugby, a décidé de finalement retirer sa candidature pour les élections de la présidence de World Rugby. C'est un véritable coup dur pour l'Anglais Bill Beaumont, l'actuel président de la Fédération international, qu'il soutenait. Kean était candidat à l'un des sept postes disponibles au Comité exécutif de l'instance. Cette décision fait suite aux toutes récentes révélations du Sunday Times, qui avaient alors entraîné l'ouverture d'une enquête de la part de World Rugby, ce lundi. En effet, le média avait relayé deux rapports d'Amnesty International au sujet des agissements de Francis Kean.

Kean a également été accusé d'homophobie

Ce dernier a été reconnu coupable d'homicide involontaire, en 2006. A l'époque, lors du mariage de sa nièce, le dirigeant s'était alors retrouvé au beau milieu d'une altercation avec John Whippy, l'oncle du marié, violemment battu et mort à son arrivée à l'hôpital. Outre cet épisode, un rapport condamne clairement certaines pratiques de Francis Kean, du temps où il était alors chef de la Marine fidjienne et responsable des prisons de son pays, en 2016. Il précise que dans des prisons, auraient été perpétrés des violences, des passages à tabac et des viols par des forces de sécurité. De plus, Kean a également été accusé d'homophobie. Celui-ci devrait être remplacé par John O'Connor, directeur général exécutif de la Fédération fidjienne, sur proposition de la Fédération elle-même, justement. Cette fameuse élection aura lieu le 26 avril prochain, via un vote électronique, pour des résultats attendus le 12 mai prochain.