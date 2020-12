World Rugby Awards : Trémoulière et McCaw récompensés

Habana, Carter, McCaw, Parisse...

Cette année 2020 ayant été rendue très particulière par la pandémie de coronavirus, World Rugby a décidé d'organiser une cérémonie non pas pour les meilleurs joueurs et meilleures joueuses de l’année, mais de la décennie. Ceux qui ont brillé entre 2011 et 2020 se sont vus récompensés par les fans et par un jury. Et on retrouve deux Françaises dans la liste des heureux élus : Jessy Trémoulière, élue meilleure joueuse de la décennie par les fans, et Safi N'Diaye, membre du XV de la décennie.Le prix du meilleur joueur de la décennie a quant à lui été décerné à l’ancien troisième ligne néo-zélandais Richie McCaw. Vainqueur de la Coupe du Monde 2011 et 2015, mais aussi de cinq Tri-Nations durant la décennie, le All Black aux 148 sélections a été introduit au Hall Of Fame de World Rugby l’an passé.De son côté, le jury a voté pour le XV masculin et féminin de la décennie., l’Italien Sergio Parisse, le Néo-Zélandais Richie McCaw et l’Australien David Pocock en troisième ligne, les Néo-Zélandais Sam Whitelock et Brodie Retallick en deuxième, et le Néo-Zélandais Owen Francks et les Sud-Africains Bismarck du Plessis et Tendai Mtawarira en première ligne. Du côté des femmes, le XV de la décennie est composé de l’Anglaise Danielle Waterman à l’arrière, de l’Anglaise Lydia Thompson et de la Néo-Zélandaise Portia Woodman aux ailes, de l’Anglaise Emily Scarratt et de la Néo-Zélandaise Kelly Brazier au centre, de l’Anglaise Katy Daley-Mclean et de la Néo-Zélandaise Kendra Cocksedge en charnière, de la Française Safi N’Diaye (32 ans, victorieuse des Tournois des 6 Nations 2014, 2016 et 2018), de l’Anglaise Maggie Alphonsi et de la Néo-Zélandaise Linda Itunu en troisième ligne, de l’Anglaise Tamara Taylor et de la Néo-Zélandaise Eloise Blackwell en deuxième ligne, et des Anglaises Sophie Hemming et Rochelle Clark et de la Néo-Zélandaise Fiao’o Faamausili en première ligne.