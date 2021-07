World Rugby : Application dès le 1er août de nouvelles règles

Le rugby va évoluer d’ici quelques semaines. Par l’intermédiaire d’un communiqué, World Rugby a confirmé que plusieurs règles vont être modifiées ou même créées avec pour objectif de mieux protéger les joueurs au travers d’une limitation des impacts au niveau de la tête. Des changements qui interviennent après plusieurs mois d’expérimentation dans plusieurs compétitions telles le Super Rugby Trans-Tasman, le Super Rugby AU ou encore la Rainbow Cup impliquant les équipes du Pro 14. Des évolutions qui entreront en vigueur dès le 1er août prochain, avec une clause de revoyure pour le courant de l’année 2022. La première règle qui va faire son apparition va changer l’approche défensive du jeu au pied. Appelée le « 50:22 », cette règle va offrir à l’équipe qui trouve indirectement la touche depuis sa moitié de terrain dans les 22 mètres adverses le lancer en touche. Pareillement, une équipe qui trouve la touche dans la moitié de terrain adverse depuis ses 22 mètres bénéficiera du lancer. L’objectif non-feint de cette règle est d’imposer aux équipes de mieux couvrir le terrain pour éviter de concéder une touche dangereuse et, ainsi, avoir un premier rideau moins dense.

Le dégagement sous les poteaux inspiré du rugby à XIII

L’autre règle que World Rugby entend mettre en place dès le 1er août est celle dite du « goal line drop-out », ou dégagement depuis la ligne d’en-but. Afin de limiter le nombre de mêlées et, donc, les contacts violents avec la tête, une équipe devra se dégager par un drop depuis la ligne d’en-but sous ses poteaux si un attaquant adverse entre dans l’en-but sans parvenir à aplatir ou y commet un en-avant. Cette règle, directement inspirée du rugby à XIII, s’appliquera également si un joueur aplatit dans son propre en-but à la suite d’un coup de pied autre qu’une pénalité ou un drop. L’idée est de limiter les longues séries de jeu au près et d’imposer à l’équipe en position offensive à repartir de plus loin qu’une mêlée à cinq mètres. Les trois autres règles modifiées seront moins visibles mais également plus pointilleuses sur le plan technique. En effet, tout joueur venant au soutien et se liant au porteur du ballon devra s’efforcer de rester sur ses appuis, d’entrer dans un ruck par l’axe et ne pas aller au sol sous peine de pénalité. Une sanction qui s’appliquera désormais à tout déblayage effectué sur les membres inférieurs de l’adversaire. De plus, les joueurs ne pourront plus former de mêlée miniature au moment de recevoir le ballon. Appliquées dès le 1er août, ces règles concerneront ainsi les rencontres du Top 14 dès la reprise.