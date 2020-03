USA : La saison de rugby annulée !

C’est déjà fini pour la saison 2020 de Major League Rugby. Le championnat américain de rugby à XV, qui avait débuté le 8 février dernier, a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus. « Nous estimons que c’est la décision correcte car nous prenons en compte la santé et les risques pour la sécurité de toutes les parties prenantes. Que les fans se rassurent : sans aucun doute, la saison de MLR sera de retour en 2021, et sera meilleure que jamais. Nous allons utiliser cette période et cette opportunité pour développer tous les aspects de la MLR et nous sommes excités de poursuivre l’aventure en 2021 et pour beaucoup d’années », a réagi le commissionnaire de la Ligue, George Killebrew. Bastareaud avait marqué deux essais avec New York

Douze équipes avaient débuté cette saison 2020, la troisième de l’histoire de la MLR, et souhaitaient succéder à Seattle, sacré champion en 2018 et 2019. Seules cinq journées ont pu être disputées et San Diego était la seule équipe invaincue. Mathieu Bastareaud, star du rugby français, évoluait au sein de la franchise de New York, qui avait remporté trois matchs et en avait perdu deux. L’ancien Parisien, Toulonnais et Lyonnais avait marqué deux essais. Reste à savoir quelle suite le centre de 31 ans va désormais donner à sa carrière.