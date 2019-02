Un contentieux à 3 M€ entre Novès et la FFR

Il paraît que le Tournoi des 6 Nations, indépendamment des résultats des Bleus de Brunel, est de toute façon une aubaine sur le plan financier pour la Fédération Française de rugby (FFR), à laquelle est promise une enveloppe estimée a minima autour de 20 M€, au titre de la redevance reversée aux nations participantes par le Comité des 6 Nations.

Guy Novès n’a, on l’imagine, de toute façon aucun scrupule à exiger de son ancien employeur les réparations qu’il juge légitimes, après être devenu en décembre 2017, au lendemain d’un piteux match nul (23-23) face au Japon, le premier sélectionneur français de l’histoire remercié avant le terme de son mandat, qui courait encore sur 2 ans, soit jusqu’à la Coupe du monde 2019 au Japon (20 septembre-2 novembre).

Plutôt floue "la faute grave"

C’est une Saint-Valentin coûteuse que le prédécesseur de Jacques Brunel promet à la FFR lors de l’audience programmée devant le conseil des prud'hommes, le 14 février. Selon les informations du quotidien Le Parisien, Novès et son avocat réclameront ce jour-là la coquette somme de 2,9 M€ au titre des salaires qui lui restent dus, mais aussi des divers dommages et intérêts, dont 300 000 euros au titre du préjudice de notoriété. L’entraîneur le plus titré du rugby français, convaincu que les dés étaient pipés à son sujet à partir de la seule élection de Bernard Laporte à la présidence, conteste le principe de « faute grave » qui a justifié son licenciement et que la FFR baserait de manière plutôt floue sur une gestion trop "cassante" des joueurs du XV de France. Ou encore un rapport trop distant avec les clubs du Top 14.

On se gardera bien à la FFR de mettre en avant le bilan de Novès (7 victoires en 21 matches), parce qu’il ne peut pas constituer une faute grave, mais aussi parce que… Brunel trouve le moyen de faire encore moins bien (3 victoires en 12 matches). Illustration de cette volonté acharnée de faire valoir son bon droit, Novès réclame aussi le règlement de… 1 800 heures supplémentaires. "Aujourd'hui, je me prépare, j'attends l'heure H pour atteindre la cible qui est la mienne" déclarait-il au micro de France Bleu Occitanie en novembre dernier. L’heure est venue…