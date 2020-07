Tournoi des huit nations : Le Japon remplacé par la Géorgie ?

La Géorgie plutôt que le Japon pour le Tournoi des huit nations ? L'organisateur de la dernière Coupe du Monde aurait dû être l'un des deux invités (avec le Fidji) à cette compétition que World Rugby souhaite organiser l'automne prochain. L'instance devrait d'ailleurs officialiser dans les prochaines heures la création de ce Tournoi des six nations revisité. Une compétition à laquelle auraient dû participer les Brave Blossoms, héros bien sympathiques et déconcertants de leur propre Mondial l'année dernière.

Cependant, le Japon va vraisemblablement devoir patienter encore un peu avant de pouvoir intégrer cette compétition historiquement réservée aux pays européens, et même uniquement britanniques à l'origine, avant que la France et l'Italie viennent rejoindre les nations du Royaume Uni. En raison des mesures de restriction de déplacement pour les pays de l'Hémisphère Sud, le pays cher au nouvel arrière de Clermont Kotaro Matsushima devrait céder sa place à la Géorgie, autre nation émergente sur la planète rugby et également dans les tuyaux depuis qu'il est question d'ouvrir le Tournoi à de nouvelles sélections (la Russie était également pressentie).



A en croire Midi Olympique,et annoncer par ailleurs que. La compétition devrait donc mettre aux prises la France, l'Italie, le pays de Galles, l'Irlande, l'Angleterre, l'Ecosse, les Fidji et donc la Géorgie dans un format de huit poules de quatre avec des matchs répartis sur quatre journées, la quatrième et dernière étant réservé aux matchs de classement et à la finale, entre les deux premiers de chaque poule. Une épreuve que le Japon remportera peut-être un jour. Mais pas cette année.