Tournoi des huit nations : L'Afrique du Sud pour remplacer le Japon ?

Quelle sélection sera la huitième nation du prochain « tournoi des huit nations » ? Une chose est certaine, il ne s'agira plus du Japon. En effet, le pays a annoncé, il y a de cela quelques jours désormais, qu'il ne se rendra finalement pas en Europe. Pour le moment, sept nations ont donc répondu présent. Si les six du Tournoi des six nations, à savoir l'Écosse, le pays de Galles, l'Angleterre, l'Irlande, la France et l'Italie, seront forcément au rendez-vous, le septième pays sera les Fidji. Reste donc désormais à savoir qui sera le huitième élu, qui aura la charge de prendre la place de l'équipe nippone. Actuellement, des discussions sont en cours avec deux sélections. En effet, il s'agit de la Géorgie mais aussi et surtout de l'Afrique du Sud.

Laporte : « Ce serait génial de pouvoir se confronter aux Springboks »

Pour ce dernier pays, champion du monde en titre, c'est Bernard Laporte, à savoir le président de la Fédération française de rugby, qui a lui-même révélé l'informations, auprès du Dauphiné Libéré, révélant même des « discussions avancées » avec les Springboks. Le dirigeant tricolore a ainsi notamment déclaré : « Les Japonais ne viendront pas en Europe. On cherche une nation pour les remplacer. Nous sommes en discussions avancées avec l'Afrique du Sud. Ce serait génial de pouvoir se confronter aux Springboks, champions du monde en titre, mais ce n'est pas encore fait. » Ce fameux « tournoi des huit nations » se composera d'un total de deux poules. La première d'entre elles regroupera l'Angleterre, l'Irlande, les Fidji ainsi que le pays de Galles. Enfin, le deuxième et dernier groupe accueillera l'Écosse, la France, l'Italie et une huitième nation qui pourrait donc bel et bien être l'Afrique du Sud.