Tournoi des 6 Nations - XV de France : Penaud seul changement contre l'Angleterre ?

Willemse sera bien là

La compo probable du XV de France :

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié annoncera jeudi midi sa composition d'équipe pour le très attendu France - Angleterre de samedi soir, et il n'y aura pas de grosse surprises. Dans trois jours, les Bleus viseront la victoire dans le Tournoi des 6 Nations, avec le Grand Chelem en guise de cerise sur le gâteau, ce qui serait une première depuis 2010, et le XV de départ sera quasi-identique à celui qui a affronté et battu le pays de Galles samedi dernier à Cardiff. Selon les informations et L'Equipe et de RMC Sport, Fabien Galthié va procéder à un seul changement dans son XV : Damian Penaud à la place de Yoran Moefana.Il remplace le Bordelais Yoram Moefana (21 ans, 6 sélections, 1 essai), qui s’est blessé au genou contre les Gallois et a été remplacé dans le groupe par le Clermontois Tani Vili (21 ans, 0 sélection), qui ne devrait toutefois pas figurer dans le groupe final.Paul Willemse, qui avait été ménagé mardi, était bien présent lors de la séance du jour (une séance avec intensité mais sans gros contacts afin d'éviter toute blessure) et pourra donc tenir sa place en deuxième ligne aux côtés de Cameron Woki.Mais une incertitude demeure tout de même et Fabien Galthié pourrait choisir de mettre finalement cinq avants et trois trois-quarts sur sa liste des remplaçants, préférant alors l'ailier Matthis Lebel au troisième ligne Dylan Cretin. Il lui reste moins de 24 heures pour faire son choix.Jaminet - Penaud, Fickou, Danty, Villière - Ntamack, Dupont - Jelonch, Alldritt, Cros - Willemse, Woki - Atonio, Marchand, Baille.Gros, Mauvaka, Haouas, Taofifenua, Flament, Cretin (ou Lebel), Lucu, Ramos.