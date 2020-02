Tournoi des 6 Nations U20 : Les Bleuets battent l'Italie et remportent leur première victoire

Les Bleuets passent un 17-0 à l'Italie !



🇫🇷🇮🇹 QUELLE VICTOIRE !

Menés dès le début du match, les Bleuets ont montré une force de caractère pour remonter au score et arracher le point de bonus offensif après la sirène !



Bravo les garçons !#FranceU20 #NeFaisonsXV #FRAITA pic.twitter.com/d609MLM8Is



Les Bleuets sont lancés !) au stade Maurice-David d'Aix-en-Provence. Très mal partis, avec un retard de douze points après seulement douze minutes de jeu (12-0) puis 14 à combler un peu plus tard et trois essais encaissés en première période (Lai à la 4eme, Neculay à la 12eme, Varney à la 30eme), les Français se sont relancés sur des essais de Cheikh Tiberghien (25eme) et Nathan Farissier (38eme), avant de complètement renverser la vapeur en seconde mi-temps.Une seconde période à sens unique entre des Bleuets ajoutant deux nouveaux essais, dont un,, et des Italiens complètement éteints au point de ne pas marquer le moindre point. Avec cette victoire bonifiée,Les Gallois, qui comptent déjà deux défaites (défaite 36-22 en Irlande vendredi), auront à coeur de se relever face à des doubles champions du monde en titre montés en puissance vendredi face à la Squadra Azzurra. Mais personne ne s'en plaindra.