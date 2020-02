Tournoi des 6 Nations (U20) : La France battue sur le fil au pays de Galles

Lotrian donne l'avantage aux Bleuets dès la reprise...



Les Bleuets pouvaient encore rêver de la victoire finale avant de se rendre au pays de Galles.Dans des conditions très compliquées avec de fortes rafales et un déluge permanent,. Les jeunes Tricolores s'étaient bien repris ensuite en profitant de la venue de l'Italie pour remporter leur première victoire (31-19) dans ce Tournoi 2020.Cette défaite dès la première journée face aux Anglais leur interdisait toutefois le moindre faux-pas supplémentaire. Le couac de vendredi chez des Gallois qui n'avaient toujours pas gagné avant vendredi est donc celle de trop pour nos représentants. Malgré un essai marqué au bout de neuf minutes seulement par Bevan, les Bleuets accusaient pourtant uniquement un retard d'un point à la pause (7-6). Mieux : sur leur seul essai du match, marqué par le pilier Sacha Lotrian, ils sont passés devant dès la reprise (11-7). Un quart d'heure plus tard, le deuxième essai adverse (transformé), de Strong a sonné le glas des illusions françaises. Et c'est pour l'honneur que les Français se mesureront à l'Ecosse lors de leur prochaine sortie.