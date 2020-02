Tournoi des 6 Nations : Les 14 joueurs appelés pour affronter l'Italie

Fabien Galthié passé aux commandes des Bleus, les habitudes changent. Pendant le Tournoi des 6 Nations, l'encadrement des Bleus annoncera donc chaque début de semaine une liste de joueurs qui viendront épauler les acteurs du match précédent et composeront de la sorte ce groupe élargi de 42 joueurs si cher au nouveau sélectionneur du XV de France. Mardi, les 23 vainqueurs de l'Angleterre (24-17) lors du Crunch de dimanche dernier et les cinq restés en tribunes du Stade de France (Atonio, Cazeaux, Ramos, Reilhac et Gros) ont donc été rejoints par 14 nouveaux petits camarades de jeu (Baubigny, Taofifenua, Geraci, Macalou, Roumat, Tolofua, Delaporte, Couilloud, Carbonel, Heriteau, Cordin, Ngandebe, Retière, Hamdaoui) pour préparer la prochaine rencontre, dimanche contre l'Italie (16h00), encore à Saint-Denis.

Couilloud, Delaporte et Retière comme nouveaux

Parmi ces joueurs automatiquement libérés par leur club en vertu de la convention liant la FFR à la LNR, trois nouveaux : le troisième ligne de Castres Baptiste Delaporte, l'arrière de la Rochelle Arthur Retière et le demi de mêlée du LOU Baptiste Couilloud, tous trois 22 ans. La présence du numéro 9 lyonnais était connue depuis lundi, Galthié ayant annoncé que Couilloud, de nouveau sur pied, prendrait la place de Maxime Lucu par rapport au groupe initial. Delaporte, de son côté, constituait la solution de rechange numéro 1 étant donné qu'Alexandre Fischer (Clermont), touché à une cuisse, était très incertain. Quant à Retière, il a été préféré à Lester Etien. A noter que des trois appelés, seul Couilloud a déjà pris l'air du groupe France par le passé. Retière et Delaporte, eux, découvriront l'atmosphère de Marcoussis. Au même titre que Damian Penaud, absent quinze jours en raison d'une blessure à un mollet, et Camille Chat, lui aussi sur le flanc, Etien pourrait réintégrer l'équipe à l'occasion du troisième match, à Cardiff face aux Gallois le 22 février prochain.



Les 14 joueurs appelés ce mardi

Baubigny, Taofifenua, Geraci, Macalou, Roumat, Tolofua, Delaporte, Couilloud, Carbonel, Heriteau, Cordin, Ngandebe, Retière, Hamdaoui



Les 42 joueurs retenus pour préparer le match contre l'Italie

Avants : Baille, Poirot, Gros, Bamba, Atonio, Haouas, Marchand, Mauvaka, Baubigny, Le Roux, Willemse, Taofifenua, Geraci, Cazeaux, Palu, Ollivon, Cros, Alldritt, Woki, Macalou, Roumat, Tolofua

Arrières : Dupont, Serin, Couilloud, Ntamack, Jalibert, Carbonel, Fickou, Vakatawa, Vincent, Heriteau, Reilhac, Thomas, Rattez, Cordin, Ngandebe, Retière, Hamdaoui, Ramos, Bouthier