Tournoi des 6 Nations : Hamdaoui forfait contre l’Italie

Alors que Fabien Galthié doit dévoiler vendredi à 14 heures le XV de départ pour le deuxième match de la France dans le Tournoi des 6 Nations, contre l’Italie dimanche au Stade de France, on sait d’ores et déjà que Kylan Hamdaoui ne figurera pas sur la feuille de match. Au vu de la concurrence, l’arrière du Stade France avait déjà peu de chances d’y être, mais L’Equipe rapporte qu’il s’est, en plus, blessé à la cheville gauche ce mercredi. Le joueur de 24 ans devra donc encore patienter pour honorer sa première sélection chez les Bleus.