Tournée en Australie : Le premier test des Bleus à huis clos ?

Les Bleus devant des tribunes vides pour leur premier match de leur tournée en Australie ? En raison de la résurgence de la pandémie de Covid-19 dans la région, le premier test du XV de France, le 7 juillet prochain à Brisbane contre l'Australie, pourrait se dérouler à huis clos, a fait savoir la Fédération australienne de rugby ce vendredi à cinq jours de cette première sortie des hommes de Fabien Galthié face aux Wallabies. « Le match d'ouverture de la série aura lieu comme prévu mais, en raison des mesures de confinement dans la région de Brisbane, Rugby Australia rendra une décision sur le calendrier de mise à disposition des billets pour les spectateurs dès que possible et avec les conseils des autorités sanitaires du Queensland », a indiqué l'instance dans un communiqué alors que la délégation française se trouve déjà sur place depuis une semaine, le deuxième du dernier Tournoi des 6 Nations ayant posé le pied sur le sol australien vendredi dernier tandis que se disputait au Stade de France la finale du Top 14, entre Toulouse et La Rochelle (victoire 18-8 des Toulousains).

Les billets déjà en vente pour les deux prochains matchs en revanche

Après l'apparition de nouveaux foyers épidémiques, les habitants des villes de Sydney, Perth et Brisbane, terres du premier match des Bleus dans cette tournée, ont de nouveau été confinés. Des mesures qui n'ont pas empêché que soient relevés jeudi une trentaine de nouveaux cas de Covid-19 dans tout le pays, et ce plus de dix-huit mois après le début de la pandémie. Après ce premier match, contre les Australiens à Brisbane le 7 juillet prochain (qu'il se dispute à huis clos ou non), le XV de France affrontera les Wallabies le 13 juillet à Melbourne, avant de les retrouver le samedi suivant (17 juillet), de nouveau à Brisbane. Pour ces deux matchs, les billets sont déjà en vente. Pour le premier en revanche, il se pourrait bien que la billetterie reste fermée définitivement.