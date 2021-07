Tournée d'été - XV de France : La compo contre l'Australie

🇦🇺🇫🇷 La tournée d'été du #XVdeFrance en Australie commence mercredi ! #AUSFRA

Voici 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐞́𝐪𝐮𝐢𝐩𝐞 pour ce premier match à Brisbane ! ✊ #NeFaisonsXV pic.twitter.com/C50ctsOyWQ



— France Rugby (@FranceRugby) July 3, 2021

R.Taofifenua joueur le plus capé du XV de départ

Le XV de France face à l’Australie :

Privé de Tournée d'été l'an passé, le XV de France espère bien briller en ce mois de juillet 2021 en Australie, même si la situation sanitaire est toujours préoccupante et que son premier match se déroulera d'ailleurs à Brisbane et non pas à Sydney puisque la ville de 5,3 millions d'habitants a dû se reconfiner pour trois semaines. Les Bleus en termineront en début de semaine avec leur quarantaine obligatoire, où ils n'ont eu le droit de sortir de leur hôtel que pour aller s'entraîner. Et ce samedi, le sélectionneur Fabien Galthié a dévoilé la composition de l'équipe qui disputera le premier match contre les Wallabies, mercredi à midi heure française.Pour le reste, c'est évidemment une équipe de France expérimentale qu'a mis en place Fabien Galthié, qui a laissé une grande majorité de ses cadres au repos. La ligne de trois-quarts sera tout de même assez expérimentée, avec Damian Penaud (Clermont, 24 ans, 22 sélections,), Arthur Vincent (Montpellier, 21 ans, 11 sélections), Jonathan Danty (Stade Français, 28 ans, 6 sélections) et Gabin Villière (Toulon, 25 ans, 4 sélections).Sekou Macalou (Stade Français, 26 ans, 3 sélections), le capitaine Anthony Jelonch (Castres, 24 ans, 8 sélections) et Dylan Cretin (Lyon, 24 ans, 10 sélections) formeront la troisième ligne et Romain Taofifenua (Toulon, 30 ans, 25 sélections) et Killian Geraci (Lyon, 22 ans, 2 sélections) la deuxième. Enfin, Gaëtan Barlot sera entouré de Demba Bamba (Lyon, 23 ans, 14 sélections) et Jean-Baptiste Gros (Toulon, 22 ans, 9 sélections) aux postes de piliers. C'est donc Romain Taofifenua qui sera le joueur le plus expérimenté de XV de départ avec 25 sélections. « Les joueurs ont tout à gagner. C’est l’opportunité pour beaucoup de s’affirmer, de se révéler, et de prendre une place dans le wagon du XV de France à deux ans et demi de la Coupe du Monde », a rappelé Fabien Galthié. A eux de saisir leur chance désormais !Jaminet - Penaud, Vincent, Danty, Villière - (o) Carbonel, (m) Couilloud - Macalou, Jelonch (cap), Cretin - R. Taofifenua, Geraci - Bamba, Barlot, Gros.Etrillard, Walcker, Falatea, Vanverberghe, Pesenti, Woki, Iribaren, Bouthier