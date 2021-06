Tournée d’été : Wyn Jones ne verra pas l'Afrique du Sud

C’est parti pour la Tournée 2021 des Lions britanniques et irlandais ! Le premier match s’est déroulé ce samedi, à Edimbourg devant 16 500 spectateurs, et il a vu la victoire des Lions sur le score de 28-10 contre le Japon, grâce à des essais de Josh Adams (13eme), Duhan van der Merwe (18eme), Robbie Henshaw (23eme) et Tadhg Beirne (49eme) et des points au pied de Dan Biggar, contre un essai de Kazuki Himeno (59eme) et des points au pied de Yu Tamura pour le Japon. Mais cette victoire a fait des dégâts sur le plan physique. Nommé capitaine des Lions pour la première fois, le deuxième ligne gallois de 35 ans Alun Wyn Jones n’aura même pas la chance d’être du voyage en Afrique du Sud pour les trois matchs face aux Springboks, car il s’est disloqué l’épaule dans un ruck. « Son épaule s'est disloquée. Nous allons lui faire passer des examens, mais il semble que nous devrons le remplacer. C'est très décevant. Il est dans le rugby depuis assez longtemps, mais il va être dégoûté. Nous devons appeler quelqu'un, le faire tester par PCR et, espérons-le, le faire prendre le vol (pour l'Afrique du Sud, ndlr) demain », a réagi le sélectionneur des Lions, Warren Gatland, qui a confirmé que Jones retournerait au pays de Galles dimanche.

Tipuric dans l'attente

Un autre Gallois s’est blessé à l’épaule durant ce match. Il s’agit du troisième ligne de 31 ans Justin Tipuric, mais son forfait pour les matchs en Afrique du Sud n’est pas encore acté car il doit passer d’autres examens. Rappelons que ce match contre le Japon n’était qu’une mise en bouche avant les cinq matchs (les 3, 7, 10, 14 et 17 juillet) contre des franchises sud-africaines et l’équipe bis d’Afrique du Sud, et surtout les trois rencontres contre les Springboks, champions du monde (mais qui n’ont plus disputé un match depuis leur titre décroché en novembre 2019 contre l’Angleterre, en raison de la pandémie de coronavirus) le 24 juillet au Cap, le 31 juillet à Johannesburg et le 7 août à Johannesburg.