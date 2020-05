Tournée d’été : Tous les matchs reportés

Sans surprise, World Rugby a annoncé ce vendredi matin le report de tous les matchs prévus dans le cadre de la Tournée d’été 2020, en raison de la pandémie de coronavirus. « Compte tenu des restrictions de voyage et des mesures de quarantaine qui s'appliquent à de nombreux pays et prenant en considération les préoccupations concernant le temps de préparation nécessaire des joueurs, aucune compétition internationale de rugby transfrontalière, de quelque sorte que ce soit, ne pourra être organisée en juillet », fait savoir l’instance présidée par Bill Beaumont. Le XV de France ne se rendra donc pas en Argentine, où il devait affronter les Pumas les 4 et 11 juillet prochain, à Salta et La Plata.

Rendez-vous cet automne ?

« La situation est en revanche toujours à l'étude concernant les fenêtres internationales restantes sur 2020 en collaboration avec les acteurs internationaux du rugby et les autorités respectives. Toutes les parties, y compris les fédérations membres, les compétitions internationales, les compétitions de clubs professionnels et l'International Rugby Player, seront consultées dans l'évaluation des différentes options en vue de parvenir à un calendrier harmonisé pour le reste de l'année, ainsi que de considérations en matière de bien-être et d'hébergement des joueurs, conformément aux directives de reprise du récemment publiées par World Rugby », précise en revanche World Rugby. Certains matchs prévus lors de la Tournée d’été dans l’Hémisphère Sud pourraient donc avoir lieu cet automne dans l’Hémisphère Nord. Reste à savoir quelle sera situation sanitaire dans les différents pays concernés à ce moment-là...