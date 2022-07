Tournée d'été : Les Bleus font craquer le Japon

🇯🇵 Japon 23 - 42 France 🇫🇷



Quatre essais français en deuxième mi-temps

Et de neuf ! Jamais depuis les années 1930, le XV de France n’avait remporté neuf matchs de suite, et c’est désormais chose faite pour les Bleus, invaincus depuis presque un an ! Après l’Argentine, la Géorgie, la Nouvelle-Zélande, l’Italie, l’Irlande, l’Ecosse, le pays de Galles et l’Angleterre, c’est le Japon qui a mordu la poussière face aux hommes de Fabien Galthié. Sous une température de 34°c et une forte humidité, Charles Ollivon et ses coéquipiers ont livré une très grosse deuxième mi-temps pour l’emporter 23-42 au Toyota Stadium d’Aichi, alors que le score était de 13-13 à la pause.bien servi par Matthieu Jalibert après une passe de Maxime Lucu (0-7). Mais dix minutes plus tard, le Japon, qui avait déjà réduit l’écart sur une pénalité, a été récompensé après un long temps de jeu, conclu entre les poteaux par Tevita Tatafu, plus puissant que Yoram Moefa sur ce coup-là (10-7). Melvyn Jaminet et Lee-Seung-Sin ont ajouté des points au pied, et c’est donc que le score de 13-13 que les deux équipes ont regagné les vestiaires.Les Bleus allaient-ils enfin s’habituer aux conditions météo ou rester sur le même rythme en deuxième mi-temps ? On a rapidement été fixé ! Alors que les Japonais avaient eu le plus souvent le ballon en première période, les Français l’ont confisqué en deuxième, et l’entrée des « finisseurs » s’est avérée plus efficace côté bleu que côté Brave Blossoms, où le réservoir de joueurs est forcément moins profond. Les Français, déchaînés, ont marqué quatre essais en 26 minutes.Puis après un essai refusé à Lucu en raison d’une faute de Thomas Lavault, Damian Penaud a trouvé l’ouverture, suite à une touche, et une belle action menée par Moefana et Virimi Vakatawa (16-30, 59eme). Trois minutes plus, ce même Moefana a marqué à son tour, après une nouvelle passe de Jalibert puis un coup de pied à suivre pour lui-même du centre bordelais (16-35). C’est enfin Pierre Bourgarit qui corsé l’addition suite à un ballon porté, dans le coin droit (16-42). En fin de match, les Japonais ont poussé, et ils ont été récompensés après la sirène par Leva Fifita, qui a franchi la ligne après du jeu au près. La France s’impose finalement 42-23 pour son premier match de la Tournée d’été, après s’être montrée convaincante malgré les conditions de jeu et les nombreuses absences. Les Bleus viseront la passe de dix samedi prochain, toujours contre le Japon, à Tokyo.