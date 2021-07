Tournée d’été : Large succès des Lions Britanniques et Irlandais face aux Sharks

80’ | @TheSharksZA 7 Lions 54

Another exciting outing comes to a close as we run out 54 - 7 winners.



Les Sharks n’ont pas résisté longtemps aux Lions

Les Lions Britanniques et Irlandais continuent leur préparation avant de défier les champions du monde. Après avoir triomphé du Japon avant de rallier l’Afrique du Sud puis des Lions à l’occasion de leur première sortie dans l’Hémisphère Sud, les joueurs de Warren Gatland se sont offert une petite promenade à l’occasion de leur match face aux Sharks, sur la pelouse de l’Ellis Park, à Johannesbourg. Une rencontre que la sélection des Iles Britanniques a démarré tambour battant. Dès la 2eme minute, Josh Adams est allé conclure une action collective pour aplatir le premier essai. Duhan van der Merwe, né en Afrique du Sud, n’a pas manqué l’occasion de briller en aplatissant le deuxième essai des Lions quatre minutes plus tard. Werner Kok sorti dix minutes par l’arbitre à la 20eme minute, les Sharks ont subi de plus belle avec van der Merwe qui a signé son double cinq minutes plus tard. Juste avant la mi-temps, Bundee Aki a donné plus d’éclat à la domination des Lions Britanniques et Irlandais.Au retour sur la pelouse, les Sharks ont décidé d’arrêter de subir et d’avoir plus d’ambition dans le jeu. Ce qui s’est matérialisé dix minutes après la reprise avec l’essai de James Venter. Néanmoins, l’équipe sud-africaine n’a ensuite plus été en mesure de prendre à revers la défense des Lions Britanniques et Irlandais. Josh Adams, six minutes après cet essai, a relancé son équipe et, à partir de là, le rythme a été d’un essai toutes les dix minutes. Louis Rees-Zammit s’est mis en évidence à l’heure de jeu avant que Duhan van der Merwe y aille de son triple à sept minutes du terme de la rencontre. Dans les derniers instants, Josh Adams a ajouté un huitième et dernier essai pour les Lions Britanniques et Irlandais, qui s’imposent très largement (7-54). Alors que leur match face aux Bulls a été reporté en raison de cas de coronavirus, la prochaine sortie des joueurs de Warren Gatland sera le 14 juillet prochain avec un match face à l’équipe réserve des Springboks.