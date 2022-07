Tournée d’été : L’alerte au typhon levée, Moefana et Bourgarit reprennent l’entraînement

La compo donnée jeudi matin

La composition de départ probable :

Soulagement au Japon. L’alerte au typhon Aere a été levée ce mercredi, et le deuxième test-match entre le Japon et la France, prévu ce samedi (coup d’envoi à 7h50 heure française) pourra avoir lieu comme prévu. Le quatrième typhon de l’année a faibli en intensité et la capitale japonaise sera épargnée. Mais cela n’a pas forcément fait baisser la température.C’est ce jeudi à 11h30 (heure française) que le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié donnera sa composition de départ. A trois jours du match, il a reçu une bonne nouvelle, puisque Yoram Moefana et Pierre Bourgarit, ménagés depuis le début de semaine, ont eu le feu vert pour reprendre l'entrainement. Le centre de Bordeaux-Bègles souffrait de la cheville, alors que le talonneur de La Rochelle souffrait quant à lui d'une double béquille à la cuisse."Il a gravi les échelons un à un pour devenir devenu titulaire au Racing 92. Il a un profil intéressant qui se rapproche de celui de Brice Dulin, par sa morphologie, sa capacité à contre-attaquer comme par son pied gauche. C'est un poste où nous avons d'ailleurs beaucoup de richesse : Melvyn Jaminet ne nous a jamais déçus. Il a fait les douze derniers matchs avec nous, Anthony Bouthier revient bien, Brice Dulin aussi. Tout cela est bon pour l'équipe de France", s'est réjoui Laurent Labit, en charge de l'attaque, dans ses propso relayés par L'Equipe.Spring – Buros (ou Penaud), Penaud (ou Moefana), Vakatawa, Lebel - (o) Jalibert, (m) Lucu – Tanga, Ollivon (cap), Cretin – Jolmes, Flament – Bamba, Mauvaka, GrosBourgarit ou Tolufua, Priso, Falatea ou Laclayat, Lavault, Diallo, Macalou, Couilloud, Hastoy