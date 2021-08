Tournée d'été : L'Afrique du Sud bat les Lions britanniques et irlandais et remporte la série

Quatre ans après une Tournée en Nouvelle-Zélande qui s'était achevée sans vainqueur (une victoire, une défaite et un nul), les Lions britanniques et irlandais perdent cette fois la Tournée chez les champions du monde sud-africains. Alors que le bilan était d'une victoire de chaque côté avant ce dernier match disputé samedi dans le froid (13°c) et le brouillard du Cap, les Springboks ont décroché le deuxième succès qui leur permet de remporter la série : 19-16. Il s'en est pourtant fallu de très peu pour que cette Tournée 2021 se termine de nouveau sur un nul, car les deux équipes se sont retrouvées à égalité à plusieurs reprises.

Biggar sort rapidement

La rencontre a mal commencé pour les Lions, et notamment pour Dan Biggar, qui a manqué une pénalité dès la deuxième minute, avant de devoir sortir neuf minutes plus tard sur blessure et d'être remplacé par Finn Russell. C'est finalement l'Afrique du Sud qui a ouvert le score sur pénalité par Handre Pollard (3-0, 11eme), avant que les joueurs de l'Hémisphère Nord ne recollent cinq minutes plus tard par Russell (3-3). Le joueur du Racing 92 a ensuite trouvé une belle touche côté gauche, et après un ballon porté, les Lions ont inscrit le premier essai de la rencontre, à la 19eme, par le talonneur Ken Owens, à l'origine et à la conclusion de l'action (3-10). Pollard a inscrit une nouvelle pénalité cinq minutes avant la mi-temps, et les Sud-Africains ont donc rejoint les vestiaires avec quatre points de retard (6-10).

Kolbe héros des Springboks

L'ouvreur a ensuite manqué les deux pénalités de l'égalisation à la 47eme et la 54eme, en trouvant le poteau puis en frappant à côté, mais les Springboks ont finalement été récompensés de leur domination à la 56eme. Willie Le Roux a parfaitement servi Cheslin Kolbe, qui s'est débarrassé de deux Lions et a filé à l'essai côté droit (13-10). Si plus aucun essai n'a été inscrit ensuite, les deux équipes se sont répondu coup pour coup avec des pénalités. Russell a d'abord permis aux Lions d'égaliser (13-13) à la 63eme, puis Morne Steyn, qui venait de remplacer Pollard, a remis son équipe devant (16-13) quatre minutes plus tard, puis Russell a remis ça à la 75eme (16-16), et c'est finalement Steyn qui a offert la victoire, et à la série, aux champions du monde, en réussissant sa pénalité à la 79eme ! Après plus d'un an sans jouer pour cause de pandémie, les Sud-Africains ont fait honneur à leur statut !



FULL TIME | @Springboks 19 - 16 Lions

Congratulations to South Africa who have won the #CastleLionsSeries.



A hard-fought Series from start to finish.#LionsRugby #BoksvLions pic.twitter.com/46OaYgGCkU



— British & Irish Lions (@lionsofficial) August 7, 2021

TOURNEE D'ETE 2021

Samedi 24 juillet - Afrique du Sud -: 17-22Samedi 31 juillet -- Lions britanniques et irlandais : 27-9Samedi 7 août -- Lions britanniques et irlandais : 19-16