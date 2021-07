Tournée d'été : La France battue d'un rien en Australie

🇦🇺🇫🇷 Fin du match à Brisbane ! Nos Bleus ont absolument tout donné dans cette partie, mais c'est l'Australie qui remporte cette #TournéeDété. Bravo et merci messieurs ! Nous sommes 𝒕𝒓𝒆̀𝒔 𝒇𝒊𝒆𝒓𝒔 de vous ! #AUSFRA #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/mo2D2Yul37

— France Rugby (@FranceRugby) July 17, 2021

Jaminet n'est plus à 100 % !

Le panache a eu raison des Bleus

Des regrets et de la fierté.En effet, si les joueurs de Fabien Galthié ont perdu la série face aux locaux, le groupe des Bleus, fortement remanié pour l'occasion, a à chaque fois montré un visage séduisant sur le terrain. A Brisbane, pour la belle, les choses avaient d'ailleurs plutôt bien commencé avec une pénalité de Melvyn Jaminet (4eme) et un carton rouge pour Marika Koroibete (5eme), suite à un plaquage au visage sur Anthony Jelonch sur le renvoi. Peu après, Baptiste Couilloud inscrivait le premier essai français en bonifiant un ballon porté de ses abants (0-10, 8eme), alors que Jaminet transformait rapidement pour éviter un possible arbitrage vidéo. Malmené sur l'action du demi de mêlée de Lyon, Tate McDermott se reprenait pour conclure un très bon travail de Michael Hooper suite à une touche australienne (7-10, 11eme).Après une nouvelle pénalité de l'arrière des Bleus (14eme), Noah Lolesio interceptait une passe de Couilloud pour filer à l'essai et permettre aux Wallabies de passer en tête (14-13, 20eme). Avant la pause et après une nouvelle pénalité de l'ouvreur australien (26eme), Cameron Woki devait s'employer pour passer au-dessus d'un ruck et remettre la France devant (17-20, 36eme). Peu après, Teddy Thomas pensait être à la conclusion d'un contre français initié par Jaminet, mais un en-avant d'Arthur Vincent au départ de l'action invalidait l'essai de l'ailier du Racing 92 (39eme). Bien après la sirène, Lolesio ne ratait lui pas l'occasion d'égaliser à la mi-temps (20-20).Mais ce sont bien les joueurs de Dave Rennie qui ont le mieux fini. Un essai en force de Taniela Tupou (51eme) et une pénalité de Lolesio (73eme) permettaient à l'Australie de reprendre les commandes (30-27), alors que Jaminet manquait sa première pénalité avec les Bleus (54eme).Si ce dernier se reprenait pour égaliser (75eme), Lolesio punissait à nouveau les erreurs des visiteurs (79eme). Dans les derniers instants, un grattage d'Anthony Etrillard était récompensé et la France prenait la touche... mais le maul fut improductif et les Wallabies s'en sortaient une nouvelle fois d'un rien, comme lors du premier test match (23-21).Cependant, cette dernière rencontre disputée presque en totalité en supériorité numérique devrait laisser quelques regrets. Prochain rendez-vous pour la bande à Galthié en novembre avec l'Argentine (le 6), la Géorgie (le 14) et surtout la Nouvelle-Zélande (le 20) au menu. D'ici-là, le sélectionneur français aura visiblement des choix de riche à faire. De bon augure avant la Coupe du monde 2023 dans l'Hexagone.