Tournée d'été : La France bat le Japon sans briller

Le doublé de Yamanaka



🇯🇵 Japon 15 - 20 France 🇫🇷

🎥 Tous les essais du deuxième test match de l'Equipe de France contre le Japon (en 4 minutes) c'est ici ⤵️https://t.co/JDjdQwFWgI

Couilloud et Moefana, les sauveurs

La semaine passée, dans la chaleur et l’humidité d’Aichi, le XV de France avait galéré en première mi-temps (13-13) avant de finalement dérouler son rugby contre le Japon et l’emporter 23-42. Ce samedi, dans la chaleur (30°c) et l’humidité du stade olympique de Tokyo, les hommes de Fabien Galthié ont galéré pendant tout le match, mais sont tout de même parvenus à s’imposer 15-20., qui les a notamment vus battre la Nouvelle-Zélande à l’automne et remporter le Tournoi des 6 Nations avec Grand Chelem à la clé durant l’hiver. Le sélectionneur français avait choisi de n’effectuer qu’un seul changement par rapport au premier match, en titularisant Max Spring à la place de Melvyn Jaminet à l’arrière, au sein d’une équipe, rappelons-le, privée des finalistes du Top 14 et de nombreux cadres. Le jeune joueur du Racing 92 (21 ans) n’a pas vécu la meilleure première cape possible, puisque c’est notamment de son côté que sont arrivés les deux premiers essais japonais en première mi-temps. Mais il s’est bien repris en deuxième, avec quelques coups de pied et percées bien sentis.Comme lors du premier match, ce sont les Français qui ont rapidement inscrit le premier essai. Dès la 8eme minute, Matthis Lebel s’est retrouvé à la conclusion côté gauche d’un joli mouvement tricolore, avec notamment une passe sautée décisive de Virimi Vakatawa (0-7). Mais comme la semaine passée, les Japonais ont mis très peu de temps à réagir. Trois minutes après l’essai de Lebel, Ryohei Yamanaka a franchi la ligne à son tour, après une relance rapide, une chistera de Dylan Riley et plusieurs passes côté gauche face à des Français dépassés (5-7). Sung-Sin Lee a donné l’avantage aux Brave Blossoms sur pénalité (8-7), puis à la 39eme,Les Bleus n’avaient pas montré grand-chose dans cette première mi-temps, et le début de deuxième n’a pas été brillant non plus. Maxime Lucu et Matthieu Jalibert ont profité de l’indiscipline adverse pour remettre la France à -2 (15-13) à l’heure de jeu. Et alors que Sekou Macalou était passé tout près de l’essai à la 66eme,Les Bleus se sont fait une dernière frayeur à cinq minutes de la sirène lorsque Tevita Tatafu a marqué tout en puissance, mais l’essai a été refusé à la vidéo, Yoram Moefana ayant réussi un énorme sauvetage pour le pousser à l’en-avant dans l’en-but. C’est donc une petite victoire de cinq points pour le XV de France. Ce n’est pas sa plus belle de l’année, mais elle a au moins le mérite de poursuivre la série d’invincibilité. Prochain rendez-vous : contre l’Australie, l’Afrique du Sud et de nouveau le Japon en novembre. Une opposition plus relevée, mais tous les cadres français devraient être de retour.