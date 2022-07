Tournée d'été - Japon : Changement de charnière et de deuxième ligne contre la France

Leitch joueur le plus expérimenté

Le XV japonais :

Les remplaçants :

Battu 42-23 samedi dernier à Aichi après avoir bien résisté en première période (13-13), le Japon espère réussir deux mi-temps complètes pour son deuxième test-match contre le XV de France, ce samedi (coup d'envoi à 7h50 heure française) à Tokyo. Pour cela, le sélectionneur Jamie Joseph a décidé d'effectué cinq changements dans son XV de départ. Il a ainsi choisi de changer de charnière, en alignant Seungsin Lee et Naoto Saito, et de deuxième ligne, en titularisant Warner Dearns et Sanaila Waqa, pendant que Jack Cornelsen glisse de la deuxième à la troisième ligne, à la place de Tevita Tatafu, qui prendra place sur le banc. « La semaine dernière, nous avons pu bien jouer et mettre la pression sur la France, mais en deuxième mi-temps, nous avons perdu un peu le contrôle et commencé à surjouer parfois, a reconnu le sélectionneur des Brave Blossoms. Cette semaine, nous devons être plus équilibrés et contrôlés.Si nous avons un ballon rapide, nous pouvons prendre de l'élan et créer de la pression. C'est un autre grand test-match pour nous et nous devons planifier et nous préparer en conséquence. »Tous les joueurs japonais évoluent dans le championnat local, et dix des quinze Brave Blossoms qui débuteront le match comptent moins de dix sélections.A noter enfin que le deuxième ligne de 26 ans Takayasu Tsuji débutera sur le banc mais devrait honorer sa toute première cape.Yamanaka - van den Heever, Riley, Nakano, Fifita - (o) Lee, (m) Saito - Cornelsen, Gunter, Leitch - Waka, Dearns - Valu, Sakate, InagakiHorie, Morikawa, Kizu, Tsuji, Tatafu, Shinego, Tamura, Gates