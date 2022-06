Tournée d’été - Japon : 34 joueurs retenus pour affronter la France

Here's your 2022 Brave Blossoms and Japan National Development Squads 🇯🇵



Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié n'a pas encore dévoilé sa liste des joueurs retenus pour les deux matchs de la Tournée d'été au Japon (mais on sait déjà que les finalistes du Top 14 n'y figureront pas). Son homologue japonais Jamie Joseph l'a quant à lui fait ce mercredi. Les Brave Blossoms vont disputer quatre matchs lors de cette Tournée d'été : deux contre l'Uruguay le 18 et le 25 juin à Tokyo et à Kitakyushu, et donc deux contre la France le 2 et le 9 juillet à Aichi et Tokyo.au détriment des Tokyo Sungoliath (qui comptent cinq sélectionnés). Un joueur de chacune de ces équipes a d'ailleurs été nommé co-capitaine : le talonneur Atsushi Sakate et le demi de mêlée Yutaka Nagare. Le joueur le plus capé sera le troisième ligne né en Nouvelle-Zélande Michael Leitch, qui compte déjà 72 sélections. En revanche, neuf joueurs n'ont encore jamais porté le maillot de l'équipe nationale.« Il y a un regard vraiment nouveau sur les sélections que nous avons faites en préparation pour l'Uruguay et la France cet été. Le nombre de blessures que nous avons subies a donné l'occasion de tester de nouveaux joueurs et de rassembler et de créer une nouvelle équipe en préparation pour la Coupe du Monde.Cette configuration à deux équipes (équipe A et équipe de développement, ndlr) nous permet de grandir et de tester notre profondeur à tous les postes, en particulier au numéro 10. C'est une grande partie de ce que nous devons faire, jusqu'en 2023 », a réagi le sélectionneur. Depuis la Coupe du Monde 2019 organisée à domicile où il avait atteint les quarts de finale, le Japon n'a pu disputer que sept matchs à cause de la pandémie de coronavirus, entre juin et novembre 2021, et n'en a gagné qu'un seul, contre le Portugal (25-38). C'est pourquoi les Brave Blossoms n'occupent que la dixième place du classement World Rugby.