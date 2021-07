Une semaine après avoir affronté les Lions Britanniques et Irlandais, le Japon s’est cette fois frotté à l'Irlande, troisième du dernier Tournoi des 6 Nations. Si les Japonais ont ouvert le score sur une pénalité de Tamura, Farrell a très vite répondu avec le premier essai de la rencontre. Mais ça n’a pas refroidi les Japonais avec Leitch qui a redonné l’avantage aux « Brave Blossoms ». La première période a vu les deux équipes se répondre avec McCloskey et Bealham qui ont inscrit deux essais pour l’Irlande. Entre-temps, Lafaele a réduit l’écart pour le Japon, qui ne pointait qu’à deux points à la pause. Deux minutes après le repos, Fifita a remis les Japonais devant au tableau d’affichage mais, en trois minutes, van der Flier puis Stockdale ont permis au XV du Trèfle de s’installer à nouveau en tête. A un peu plus de 20 minutes du terme de la rencontre, Saito a ramené le Japon à deux points mais deux pénalités de Carbery ont permis à l'Irlande d’assurer une courte victoire (39-31).

Le pays de Galles facile face au Canada

Si l’Irlande a connu des difficultés pour dominer le Japon, le pays de Galles n’en a pas eu face au Canada. Avant d’affronter deux fois l’Argentine, le XV du Poireau a répété ses gammes face aux Nord-Américains. Mais ce sont les Canadiens qui ont frappé les premiers dès la 4eme minute par l’intermédiaire de Lloyd… avant de subir les vagues galloises. Avant la mi-temps, ce sont pas moins de six essais que les hommes de Wayne Pivac ont inscrit pour mener de 35 points au moment de retrouver les vestiaires. Une démonstration de force qui s’est prolongée durant les 22 premières minutes du deuxième acte, avec les Gallois qui ont ajouté trois essais supplémentaires, T.Williams et T.Basham allant signer leur doublé dans cette rencontre. A douze minutes du terme de la rencontre, Coats a redonné le sourire aux joueurs à la feuille d’érable mais, juste avant la fin du match, Holmes y est allé de son essai pour une très nette victoire du pays de Galles (68-12).

Les Lions dominent… les Lions !

Pour leur premier match en terre sud-africaines, les Lions Britanniques et Irlandais ont facilement pris le meilleur sur l’équipe sud-africaine des… Lions. Sur la pelouse mythique de l’Ellis Park de Johannesbourg, la sélection dirigée par Warren Gatland a très vite pris les devants par Rees-Zammit et Watson, auteurs de deux essais dans les dix premières minutes. Après un long temps mort, l’équipe des Iles Britanniques ont repris leur marche en avant peu après la demi-heure de jeu via Price. Toutefois, Tshituka a sonné la révolte de la formation sud-africaine dans la foulée. Néanmoins, les Lions Britanniques et Irlandais ont éteint toute velléité de leurs adversaires dès la reprises par Adams. Maxwane a su tromper la défense britannique peu de temps après, mais il n’a fait que marquer les derniers points des Lions sud-africains. En effet, Adams a ajouté trois essais personnels dans la dernière demi-heure avec Davies qui s’est mêlé à la fête. Les Lions Britanniques et Irlandais lancent ainsi leur tournée par une nette victoire (14-56).

Courte victoire pour l’Argentine en Roumanie

En prélude à ses deux matchs au pays de Galles et au Rugby Championship, l’Argentine s’est déplacée en Roumanie pour son premier test-match estival. Avec une équipe riche en talents évoluant notamment en Top 14, les Pumas ont toutefois dominé difficilement la 18eme nation mondiale. Melinte a ouvert le score pour les Roumains dès la 4eme minute mais Bruni a lancé l’Argentine au quart d’heure de jeu avant que Cordero ne corse l’addition après une deuxième réussite du buteur roumain, qui a réédité sa performance peu avant la pause. Toutefois, la Roumanie a fini la première période à quatorze après le carton jaune reçu par Chirica sur une action ayant offert un essai de pénalité aux Pumas, qui ont retrouvé leur vestiaire avec huit points d’avance. Dès la reprise, la sélection roumaine a haussé le ton et Capatana a inscrit le premier et seul essai de sa formation huit minutes après la reprise. Melinte a remis les deux équipes à égalité avec 20 minutes encore à jouer. A l’entame des dix dernières minutes, Gonzalez a donné la victoire aux Pumas avec un troisième essai pour une victoire poussive (17-24).