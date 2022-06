Tournée d'été - Australie : Vunivalu arrive, Cooper de retour

L'Australie reste sur trois défaites

Le groupe de l'Australie :

Les 2, 9 et 16 juillet prochains, l'Australie affrontera l'Angleterre à trois reprises dans le cadre de la Tournée d'été, avec des matchs prévus à Perth, Brisbane et Sydney. Pour cette première Tournée d'été depuis 2019 (les deux dernières ont été annulées en raison de la pandémie de coronavirus), le sélectionneur des Wallabies Dave Rennie a retenu un groupe de 35 joueurs, dans lequel on retrouve six petits nouveaux : Suliasi Vunivalu, Jed Holloway, Dave Porecki, Caderyn Neville, Pone Fa’amausili et Nick Frost.Par ailleurs, dans cette liste de 35 ans, trois joueurs évoluant au Japon font leur retour, comme prévu : l'ouvreur Quade Cooper, le centre Samu Kerevi et l'ailier Marika Karoibete.« Le noyau de cette équipe est un groupe qui a très bien performé pour nous au cours des deux dernières saisons, tandis que la forme solide de certains en Super Rugby Pacific a été récompensée par une première convocation. Les deux dernières années nous ont permis de construire des bases solides en tant que groupe mais il ne fait aucun doute que nous avons beaucoup plus en nous», a déclaré le sélectionneur. Actuellement sixième du classement World Rugby, l'Australie avait perdu ses trois matchs en Europe lors de la dernière Tournée d'automne, en Ecosse, en Angleterre et au pays de Galles.Allan Alaalatoa, Tom Banks, Angus Bell, Quade Cooper, Pone Fa’amausili, Folau Fainga’a, Nick Frost, Jake Gordon, Michael Hooper (cap), Jed Holloway, Len Ikitau, Andrew Kellaway, Samu Kerevi, Marika Koroibete, Rob Leota, Noah Lolesio, Lachlan Lonergan, Tate McDermott, Cadeyrn Neville, James O’Connor, Hunter Paisami, Izaia Perese, Jordan Petaia, Matt Philip, David Porecki, Pete Samu, Scott Sio, James Slipper, Darcy Swain, Taniela Tupou, Rob Valetini, Suliasi Vunivalu, Nic White, Harry Wilson, Tom Wright.