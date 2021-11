Tournée d’automne - XV de France (F) : Deux changements pour la Nouvelle-Zélande

On ne change (presque) pas une équipe qui gagne ! Victorieux de la Nouvelle-Zélande, championne du monde en titre (en 2017) samedi dernier à Pau (38-13), une semaine après avoir écrasé l'Afrique du Sud (46-3) à Vannes, le XV de France féminin défie une nouvelle fois les Black Ferns, ce samedi à Castres. Et le staff a décidé de ne procéder qu'à deux changements dans le XV de départ. Marie-Aurélie Castel remplace Caroline Boujard, partie passer le concours de pompier professionnel cette semaine, sur l'aile, alors que Chloé Jacquet, remplaçante à Pau, prend la place d'Emilie Boulard à l'arrière. Pour le reste, Pauline Bourdon et Caroline Drouin continueront de former la charnière, Cyrielle Banet jouera à l'aile, Maëlle Filopon et Gabrielle Vernier au centre, Emeline Gros, la capitaine Gaëlle Hermet et Romane Ménager formeront la troisième ligne, Audrey Forlani et Céline Ferer la deuxième, et Annaëlle Deshayes, Coco Lindelauf et Agathe Sochat la première.

Hayraud : "Chloé Jacquet peut nous couvrir plusieurs postes avec la même facilité"

"Étant donné la prestation des filles, c’était logique de rester dans une forme de continuité, explique Annick Hayraud, la manager du XV de France. L’idée est d’être capable de renouveler cette performance parce que cela n’aurait aucun sens par rapport au travail que nous effectuons depuis quatre semaines. Nous voulons rester dans la continuité en étant plus précis sur certains secteurs. Les filles commencent à vraiment bien maîtriser le projet de jeu et face à une équipe revancharde, nous allons voir comment nous allons être capables de réagir. Côté joueuse, Chloé Jacquet peut nous couvrir plusieurs postes avec la même facilité. Elle a démontré qu’elle avait les qualités de vitesse, d’appuis et de jeu au pied pour occuper ce poste d’arrière. »



Le XV de France : Jacquet - Banet, Filopon, Vernier, Castel - (o) Drouin, (m) Bourdon - Gros, Hermet (cap), Ménager - Forlani, Ferer - Deshayes, Sochat, Lindelauf



Remplaçantes : Thomas, Brosseau, Joyeux, N'Diaye, Annery, Sansus, Peyronnet, Boulard