Tournée d'automne - Nouvelle-Zélande : Sept changements contre la France

Pour son quinzième et dernier match de l'année, la Nouvelle-Zélande change quasiment la moitié de son équipe. Battus 29-20 en Irlande la semaine passée (leur deuxième défaite de l'année, après celle contre l'Afrique du Sud en Rugby Championship), les All Blacks vont tenter de se reprendre ce samedi au Stade de France contre les Bleus, et le staff a décidé de procéder à sept changements dans le XV de départ, par rapport à celui de Dublin. Des changements contraints par les blessures, mais surtout par l'obligation de faire souffler certains après une tournée harassante. Incertain suite à un choc à la tête en Irlande, l'ouvreur Beauden Barrett est bel et bien forfait, et c'est Richie Mo’unga qui occupera le poste de n°10, aux côtés d'Aaron Smith, appelé en renfort la semaine dernière, et qui portera le n°9 pour sa 102eme sélection. Ian Foster a également décidé de changer d'ailier gauche, George Bridge prenant la place de Sevu Reece, et de premier centre, Quinn Tupaea prenant la place d'Anton Lienert-Brown. Du côté des avants, trois changements à signaler : Akira Ioane et Sam Cane sont titularisés à la place de Dalton Papalii et Ethan Blackadder en troisième ligne, alors que Danes Coles honorera sa 80eme sélection au talon, en remplacement de Codie Taylor.

Foster : "La France est une équipe jeune et formidable"

« Nous sommes vraiment enthousiasmés par ce match, c'est un grand match pour nous, et nous savons que nous devons réagir après notre contre- performance irlandaise, a déclaré le sélectionne Ian Foster. Cela a été une tournée incroyablement longue, mais je suis ravi de la façon dont les joueurs l'ont gérée d'un point de vue physique. Ils nous ont tout donné et je ne pourrais pas être plus fier de la façon dont ils ont géré la durée de cette tournée. Mais nous avons dû gérer la charge physique et mentale des joueurs, nous avons donc un peu changé les choses pour ce test final afin de maximiser l'énergie au sein de l'ensemble du groupe. Ce n'est pas une réflexion sur les gars qui n'ont pas été sélectionnés, c'est plus une chance d'amener de nouveaux joueurs, et cela va être vital pour nous. Il y a un respect mutuel entre nos deux pays construit au fil des années. Les Kiwis ont toujours aimé la façon dont les Français jouent, il y a chez eux un flair qui nous a toujours attiré... ils nous ont renversés dans des moments assez importants de l'histoire. C'est une équipe jeune et formidable qui se construit en confiance et ils visent la victoire dans ce match, c'est donc un excellent moyen pour nous de terminer notre tournée d’automne ». Et obtenir une treizième victoire en 2021 ?



Le XV néo-zélandais : J.Barrett – Jordan, R.Ioane, Tupaea, Bridge – (o) Mo’Unga, (m) Smith – Savea, Cane, A.Ioane – Whitelock (cap), Retallick – Laulala, Coles, Moody



Les remplaçants : Taukei’Aho, Bower, Tuungafasi, Vaa’i, Frizell, Weber, McKenzie, Havili