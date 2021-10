Tournée d’automne - Nouvelle-Zélande : S.Barrett et Tuipulotu absents, Cane de retour, Savea reste capitaine

Après avoir remporté le Rugby Championship 2021 en Australie, avec un bilan de cinq victoires pour une seule défaite, ce samedi contre l’Afrique du Sud, les All Blacks sont déjà tournés vers la suite. Comme ils ne peuvent pas retourner dans leur pays en raison des mesures prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus (qui a fait 27 morts au total dans le pays), ils vont d’ores et déjà préparer la Tournée d’automne dans l’Hémisphère Nord. Les Néo-Zélandais vont d’abord profiter d’une semaine de repos en Australie, puis auront droit à une semaine d’entraînement, avant de s’envoler pour les Etats-Unis le 17 octobre, où ils affronteront les Américains le 23 à Washington. Les Blacks seront ensuite opposés au pays de Galles le 30, à l’Italie le 6 novembre, à l’Irlande le 13 et à la France le 20.

Le jeune Lord appelé pour la première fois

Pour cette Tournée, le sélectionneur Ian Foster a dû effectuer plusieurs changements au sein de son groupe par rapport à celui qui a disputé le Rugby Championship. Il devra tout d’abord se passer des services des deuxièmes lignes Scott Barrett (27 ans) et Patrick Tuipulotu (28 ans) pour des raisons familiales. Et c’est le jeune Josh Lord (20 ans) qui a été appelé pour la première fois. « D’un point de vue physique, nous avons vraiment bien terminé le Rugby Championship, a reconnu Foster. Par conséquent, nous avons décidé d’appeler moins de joueurs que prévu pour la prochaine partie de notre Tournée de douze semaines. Le fait que le championnat des provinces de Nouvelle-Zélande continue en novembre signifie qu’on pourra appeler des renforts si besoin. » Sam Cane, Samuel Whitelock, Dane Coles et Shannon Frizell font quant à eux leur retour en sélection, mais Cane, blessé au muscle pectoral depuis mars, ne récupérera pas le brassard pour cette Tournée d’automne, puisqu’il a été décidé qu’Ardie Savea resterait capitaine.