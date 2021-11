Tournée d’automne : Les Springboks dominent l'Ecosse, les Pumas vainqueurs en Italie

Les Springboks enchaînent en Ecosse

Après le pays de Galles, c’est l’Ecosse qui n’a pas résisté à la force de frappe des Springboks. Une semaine après son succès sur l’Australie, le XV du Chardon a ouvert le score dès le quart d’heure de jeu par la botte de Finn Russell mais Elton Jantjies a égalisé pour les Sud-Africains avant que Makazole Mapimpi n’aplatisse le premier essai du match peu avant l’heure de jeu. Toutefois, six minutes plus tard, Stuart Hogg a relancé les Ecossais avant de voir son buteur permettre à l’Ecosse de passer devant et d’atteindre la mi-temps avec deux longueurs d’avance. Toutefois, l’entame du deuxième acte a vu les Springboks hausser le ton. Deux minutes après la reprise, Makazole Mapimpi y est allé de son doublé avant qu’Elton Jantjies n’ajoute six points sur pénalité. La seule réponse écossaise a été le doublé de Stuart Hogg peu avant l’heure de jeu. La fin de match a été le royaume des buteurs avec deux réalisations d’Handré Pollard, entré en jeu pour les 20 dernières minutes, et une de François Steyn. L’Afrique du Sud s’impose de quinze points (15-30) et signe un troisième succès de suite avant de conclure sa tournée d’automne à Twickenham face à l’Angleterre le week-end prochain.

L’Argentine se rassure face à l’Italie

Battus par le XV de France la semaine passée, les Pumas ont mis fin à leur série de sept revers de suite à l’occasion de leur déplacement à Trévise. Face à une Squadra Azzurra en quête d’un nouveau souffle sous les ordres de Kieran Crowley, l’Argentine a démarré très fort avec Marcos Kremer qui a aplati le premier essai de la rencontre au bout de huit minutes. Après une pénalité d’Emiliano Boffelli, Juan Martin Gonzalez a donné un avantage plus net aux Sud-Américains peu avant la demi-heure de jeu. L’Italie a répondu avec deux pénalités du buteur montpelliérain Paolo Garbisi pour revenir à onze points au moment de retrouver les vestiaires. Dès le retour sur la pelouse, les Pumas ont frappé avec Matias Moroni qui est allé marquer son essai dans les 60 secondes après la relance du jeu. Les Italiens ont alors réagi à l’orgueil avec Stephen Varney qui a inscrit le seul essai de la Squadra Azzurra dans cette rencontre, suivi par une troisième pénalité de Paolo Garbisi. Les 25 dernières minutes ont vu les Argentins aggraver le score par des essais de Santiago Cordero et Facundo Bosch. Les Pumas s’imposent de 21 points (16-37), infligeant à l’Italie une seizième défaite de suite.