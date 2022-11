Tournée d’automne : Les réactions des Bleus après la victoire face à l'Australie

Antoine Dupont (demi de mêlée du XV de France), au micro de France 2

« C’est bien de connaître des scénarios différents. Aujourd’hui (samedi), on a été mis en difficulté sur toute la rencontre, du début à la fin. Il y a eu un état d’esprit, il y a eu des attitudes jusqu’à la fin pour aller chercher la victoire. C’est important de gagner aussi comme ça. Je pense qu’on a été un peu pris de court dans la stratégie. Ils ont mis énormément de jeu au pied, on a été beaucoup sous pression sur nos sorties de camp. On a également été beaucoup pénalisés, ce qui leur a permis de venir beaucoup dans notre camp. On a manqué de maîtrise, de précision et ça a failli nous coûter cher. »

Charles Ollivon (troisième-ligne du XV de France), au micro de France 2

« Ça fait beaucoup de bien, il y a beaucoup de soulagement de retrouver les collègues et ce stade. L’arrivée et l’entrée des joueurs, ça a été incroyable. Ça donne des frissons et ce sont vraiment des bons moments. Au niveau international, il n’y a pas un seul match qui est facile. On savait très bien que, ce (samedi) soir, ça allait être très dur jusqu’à la 80eme minute. On l’a vu, ce n’était jamais fini. Heureusement, on arrive à breaker avec Damian Penaud mais, franchement, tout le monde s’est envoyé et personne n’a lâché alors que c’était un peu juste quand le score était à 26-22. L’état d’esprit a permis qu’on gagne le match. C’était un match difficile, on ne gagne que d’un point. Il y a eu une grosse intensité. On connaît les Australiens, ils aiment mettre beaucoup de rythme. Contre les All Blacks, même s’ils étaient décrochés au score, ils sont tout le temps revenus. Ils l’ont encore montré ce (samedi) soir et il fallait vraiment tout pour l’emporter. Bravo à tout le monde. »

Fabien Galthié (sélectionneur du XV de France), au micro de France 2

« Il est beau cet essai de Damian Penaud ! Ils sont allés le chercher car le scénario du match a été difficile mais, à ce niveau, on s’attend à tout désormais. On doit être capable de répondre à tous les scénarios et ils ont vraiment bien répondu. Cet essai le long de la ligne est magnifique, ils sont allés le chercher. Bravo aussi aux joueurs qui sont entrés en jeu, les finisseurs ont fait beaucoup de bien. Je crois que c’est la première fois qu’on gagne d’un point. Tout les scénarios sont différents. On jouait notre onzième victoire consécutive, donc un record. Ce que je retiens, c’est que l’équipe de France a fait tomber un record qui datait des années 1930. Dans le rugby moderne, gagner onze matchs consécutivement face à toutes les nations du monde, c’est quelque chose. Ça fait du bien de jouer à nouveau ensemble. On savait que deux semaines de travail ne pouvaient pas gommer sept mois sans se retrouver face à des équipes qui arrivent de cinq mois de compétition. Ce match va nous faire du bien pour préparer le suivant. Ce qui est également intéressant, c’est que les joueurs qui remplacent ceux qui sont blessés ou absents relèvent le défi et l’équipe continue à gagner. Ça, c’est important pour notre dynamique. »