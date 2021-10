Tournée d’automne : Les All Blacks sans pitié pour les Eagles

Les Etats-Unis ont fait avec leurs moyens

Avant d’affronter le pays de Galles, l’Italie, l’Irlande et le XV de France, la Nouvelle-Zélande a assuré sa promotion aux Etats-Unis. Récemment vainqueurs du Rugby Championship, les All Blacks ont effectué une revue d’effectif face à la 17eme nation mondiale… et il n’y a pas eu match. Dès la 1ere minute, Luke Jacobson a donné le ton en inscrivant le premier des seize essais néo-zélandais dans cette rencontre. Ethan de Groot, Will Jordan puis Damian McKenziey sont également allés de leurs essais dans le premier quart d’heure. Luke Jacobson a ensuite signé son doublé avant de voir Richie Mo’unga aller au-delà de son rôle de buteur pour inscrire le sixième essai des All Blacks. Will Jordan a doublé son score personnel à la demi-heure de jeu avant qu’Angus Ta’avao puis Quinn Tupaea ne corsent l’addition. Le public du FedEx Field a alors pu se réjouir car Nate Augspurger, juste avant la mi-temps, a débloqué le compteur américain.Comme en première période, Angus Ta’avao a relancé la Nouvelle-Zélande dès la première minute du deuxième acte avant de voir Dalton Papalii inscrire le onzième essai des All Blacks. Jordan Matyas a fait une nouvelle fois se lever la foule pour le deuxième essai américain dans ce test-match… auquel Anton Lienert-Brown a immédiatement répondu. Ian Foster a alors lancé ses forces vives et Beauden Barrett a lancé le dernier quart d’heure de la rencontre avec un essai personnel. Will Jordan a finalement réalisé un triplé à dix minutes de la sirène. Dan Coles puis T.J. Perenara dans les derniers instants de la rencontre ont permis à la Nouvelle-Zélande de dépasser la barre des 100 points (14-104). Une rencontre qui permet de matérialiser un peu plus la différence entre les meilleures équipes mondiales et celles qui veulent se développer dans les années à venir. Sans doute que le projet d’organisation de la Coupe du Monde récemment présenté par USA Rugby permettra de développer la pratique du rugby et des Eagles.